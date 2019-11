Startschuss für die fünfte Jahreszeit

Kühlungsborn

Ganze Schulklassen hatten sich am Montag vor dem Rathaus in Bad Doberan versammelt, als hier die Narren des Bad Doberaner Karnevalklubs DKK88 mit ihrem Umzug ankamen. Zum Start der Saison wollten sie dem Bürgermeister traditionell den Schlüssel – und damit die Kontrolle – für die Stadt abnehmen.

Noch bevor der Lastwagen mit den Karnevalisten um 11.11 Uhr zu stehen kam, war die Stimmung ausgelassen. „ Polizei, Polizei“ skandierten die Kinder begeistert, als das Begleitfahrzeug vorfuhr. Anders als sonst durften die Narren in diesem Jahr nicht durch die Mollistraße ziehen. Und so näherten sie sich dem Rathaus über Dammchaussee und Goethestraße.

Traditionsgemäß machten sich die Karnevalisten im Rathaus erst einmal auf die Suche nach dem Bürgermeister. Jochen Arenz, für den es die erste Schlüsselübergabe im Amt war, hatte sich gut versteckt. Doch schließlich trugen die Karnevalisten ihn hinaus. Arenz musste zwar den Schlüssel zur Stadt abgeben, erhielt dafür aber einen Schal des DKK umgehängt. „Ich bin ja jetzt Privatier“, sagte er. „Und deshalb wünsche ich uns allen eine geile Zeit.“

Enttäuschung über Party-Absage in der Turnhalle

Volker Pietz, Präsident des DKK, erwähnte in seiner Rede noch einmal, wie schade es sei, dass in diesem Jahr noch nicht in der neuen Turnhalle gefeiert werden kann: „Aber wir wollen weiterhin gut mit der Stadt zusammenarbeiten.“ Er kündigte auch das Motto der Karnevalsveranstaltung im Februar an: „Kleidet Euch nobel und legt fein die Haare, der DKK feiert die 20er-Jahre.“

In Satow begann am Montag eine „geschichtsträchtige“ Session – der Karneval-Verein „Satowia“ feiert sein 50-jähriges Jubiläum. „Seit unserer Gründung im Jahr 1969 haben wir riesige Fortschritte gemacht“, sagte Präsident Erhardt Liehr stolz auf dem Rathaus-„Balkon“. „Vielleicht liegt es ja daran, dass wir uns damals in der HO-Gaststätte ,Fortschritt’ getroffen haben.“

Dabei seien die Satower Narren keinesfalls amtsmüde, versprach Liehr: „Wir wollen der menschlichen Dummheit auch weiter den Spiegel vors Gesicht halten.“ In Erinnerung an den ersten Karnevals-Umzug am 11.11. 1989 fragte Liehr: „Was ist eigentlich ein Grenzübergang? Das können uns ja die Briten nach dem Brexit erklären.“ Auf die „Narren im britischen Unterhaus“ gab es dann auch ein kräftiges dreifaches „ Satow Radau!“

Großer Umzug eröffnet Jubiläums-Session

Offiziell eröffnet wird die fünfte Jahreszeit am kommenden Samstag ab 14.11 Uhr mit einem Umzug durch Satow. Mit gut zwanzig Bildern blicken die Gruppen des SKV in bunten Kostümen und mit Requisiten unter anderem auf vergangene Jahrzehnte zurück. Am Abend feiern Vereinsmitglieder, Förderer und Gäste ab 20.11 Uhr in der ­Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“ in Reinshagen mit der Vorstellung des Prinzenpaares sowie mit Programmbeiträgen der Funkengarden und des Männerchors in die ­närrische Saison hinein.

Auch in Neubukow begann die närrische Zeit vor und im Rathaus in kleinerer Runde. Der Neubukower Carneval Club hat das Saisonmotto „ Alice im Wunderland“. Am kommenden Samstag findet um 11.11 Uhr der große Umzug mit Schlüsselübergabe, Spende und Feier auf dem Marktplatz statt. Ebenfalls auf dem Markt startet der Kröpeliner Karneval Verein 81 am Samstag um 11.11 Uhr die neue Session. Neben der Übergabe des Stadtschlüssels gibt es auch hier Musik und Tanz.

In Kühlungsborn war Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) am Montag aufgefordert, den Schlüssel der Macht an die Narren vom Faschingsklub ( FKK) zu übergeben – nachdem auch im Ostseebad die närrische Zeit mit dem symbolischen Schuss aus der Konfettikanone eingeleitet worden war. Allerdings hielt sich der Bürgermeister noch eine ganze Weile an dem Schlüssel fest, bis er diesen dann doch an FKK-Präsidentin Iris Eichler übergab – mit dem Hinweis, dass dies der Schlüssel für die Hintertür des Rathauses sei.

Eine Fahrkarte für den „Citybus“

Eine Aufgabe für die Zeit ihrer Regentschaft übertrug Kozian den Narren vom FKK auch. Sie sollen nun herausfinden, welche der zahlreichen Anträge, die das Rathaus vonseiten der Kommunalpolitik und den Vereinen erreichen, überhaupt sinnvoll seien. „Da reicht eine fünfte Jahreszeit wohl nicht, ihr könnt dann gern noch eine sechste und siebente dazu bekommen“, meinte der Rathauschef. Über sein persönliches Geschenk von den Narren freute er sich auch – eine Freifahrkarte für den Citybus im Wert von 11,11 Euro. Der Haken daran: eine solche Buslinie existiert noch nicht im Ostseebad. . .

Von Cora Meyer, Rolf Barkhorn, Lennart Plottke