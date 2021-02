Karneval in Satow: So lief der rührende Abend im Livestream

Satow

Schon Stunden vor dem eigentlichen Start des Livestreams auf dem Videoportal Youtube gab es für das Vorprogramm des Satower Karneval-Vereins am Samstagabend die ersten „Zugabe, Zugabe“-Kommentare. Denn um die Mitglieder und Freunde zünftig auf die in diesen Zeiten so besondere „Party“ via Computer-Bildschirm einzustimmen, zeigten die Macher knapp fünf Stunden Impressionen aus der Jubiläums-Session zum 50. Bestehen im vergangenen Jahr.

„Es gibt in MV 87 Vereine mit rund 8000 aktiven Mitgliedern“, machte Elferratsmitglied Guido Krüger bei seiner Moderation im „SKV-Studio“ neben „DJ Hannes Russnak“ deutlich. „Da muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen.“

Per Zoom-App wurden während des Abends einzelne Vereinsmitglieder zugeschaltet. Quelle: Lennart Plottke

Und die Satower Narren trafen mit ihrem gut dreistündigen Programm aus Musik, Live-Schalten in die Wohnungen einzelner Mitglieder und einigen Show-Überraschungen offenbar genau ins Schwarze. „Der Hammer“, „Sooooo schön“, „Mega, großartig – ich hatte Tränen in den Augen“ – so lauteten im Live-Chat nur einige Kommentare der etwa 1300 Zuschauer. „Bei dieser Schätzung bin ich schon vorsichtig rangegangen“, sagte Schröder. „Denn wir wissen ja gar nicht genau, wie viele Leute tatsächlich vor den einzelnen Computern saßen.“

Viele „Besucher“ auch aus Bad Doberan, Kühlungsborn oder Neubukow

Bemerkenswert: Den trotz physischem Abstand doch „gemeinsamen“ Abend wollten sich auch viele Narren aus anderen Städten und Gemeinden nicht entgehen lassen. Immer wieder ploppten im Chat Grüße aus Bad Doberan, Kühlungsborn, Neubukow oder auch Neuburg und Würzburg auf. „Es ist schon traurig, dass wir heute nicht in unserer Mehrzweckhalle sein können“, brachte es Ulrike Winkhaus bei einer Schalte in ihr Wohnzimmer auf den Punkt. „Aber es ist schön, Euch zu sehen.“ Im kommenden Jahr möchte die „Ministerin für Nachwuchskarneval“ aber wieder „in der ersten Reihe sitzen und bei den Tanzeinlagen aufgeregt dabei sein“.

Die „Jerusalema-Challenge“ sorgte auch für sehenswerte Tanzeinlagen im Schnee. Quelle: Lennart Plottke

Der gefühlte Höhepunkt der Internet-Show kam ganz zum Schluss. Ob im Wohnzimmer, in der Küche, in der Garage oder vor dem Satower See im Schnee, allein, zu zweit oder zu dritt: 45 Mitwirkende tanzten in einem fünfminütigen Video die „Jerusalema-Challenge“. Für einen virtuellen Besucher „ein Gänsehaut-Moment“. Ein Kommentar, der den gesamten Abend im Livestream kaum treffender hätte beschreiben können.

Von Lennart Plottke