Karpfen in Kühlungsborn: Fische werden lebend geliefert

Roberto Keppler schaut auf die Uhr: „Eigentlich hätte heute Vormittag ein Transport mit Karpfen ankommen sollen.“ Aber die Straßen sind stellenweise recht glatt, da kann die Fahrt schon mal etwas länger dauern. Der Unternehmer und Fischveredler bezieht die Karpfen, die gegen Jahresende von seiner Kundschaft stark nachgefragt werden, von einem Aufzuchtbetrieb in Sachsen. „Das ist beste Qualität, mit denen habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht“, lobt der Kühlungsborner.

Lebend angeliefert und gehältert

Bis zu fünf Kilogramm wiegen die größten Exemplare. Aber mit einem Gewicht von zwei bis drei Kilogramm haben die Fische auch schon bestes Küchenmaß und in dieser Größe sind sie besonders begehrt. Damit die Karpfen so frisch wie möglich an die Kunden gehen, werden sie lebend angeliefert. „Während des Transportes wird ständig Frischluft ins Bassin gepumpt“, weiß Keppler. Und auch in seinem Fischverarbeitungsbetrieb an der Asbeck in Kühlungsborn werden die Fische weiterhin in großen Behältern lebend gehältert.

„Vor dem Verkauf allerdings werden sie dann von uns getötet“, betont Keppler und verweist darauf, dass die Vorschrift das so verlangt. Schließlich gehe es darum, dass das Töten fachgerecht geschieht und die Tiere nicht durch unsachgemäßen Weitertransport oder irgendwo auf dem Küchentisch qualvoll verenden.

Von den Römern entdeckt und domestiziert

Zuerst entdeckt und domestiziert haben die Römer den schmackhaften Speisefisch. Und im Mittelalter galt er als wichtiger Eiweißlieferant in der fleischfreien Fastenzeit (von Fastnacht bis Ostern, d. Red.). Heute ist Karpfen vor allem als Festschmaus bekannt und beliebt. Zwar ging die Nachfrage bei den Kühlungsbornern bis vor ein paar Jahren zunächst etwas zurück. Seit zwei Jahren hat sie sich aber wieder stabilisiert. „Die Leute haben das Kochen und alte Rezepte für sich wiederentdeckt“, vermutet Roberto Keppler.

Die stattlichen Karpfen aus sächsischen Teichen werden lebend in Kühlungsborn angeliefert. Quelle: Rolf Barkhorn

Immerhin: Etwa 1,5 Tonnen des edlen Speisefisches aus sächsischen Teichen verkauft er gegen Jahresende. Die Hauptabnehmer sind Privathaushalte, vor allem Kühlungsborner und Kunden aus der Umgebung. Aber auch Gastronomen aus dem Ostseebad und dem Umland beziehen ihren Weihnachts- oder Silvesterkarpfen bei Keppler.

Um die benötigte Menge sicher kalkulieren zu können, legt er Wert auf Vorbestellung. Denn der Karpfen ist heutzutage als Speisefisch hauptsächlich in der letzten Dekade des Jahres gefragt, später dann weniger.

Weihnachten und Silvester gleichermaßen gefragt

Ein nicht geringer Teil der Karpfen wird in Kepplers Betrieb oftmals schon auf Kundenwunsch geschlachtet und in kleinere Portionen zerlegt. Die Verzehrtraditionen sind verschieden. Die einen verzehren „Karpfen blau“ oder gebacken schon am Heiligabend, für andere ist es das Mahl zum Jahresausklang. „Dem Verkauf nach hält sich das ungefähr die Waage, ein paar wenige Exemplare mehr sind es diesmal zu Silvester“, berichtet der Fischhändler.

Zu Kepplers Familienunternehmen gehört auch das Restaurant Fisch-Hus an der Ostseeallee in Kühlungsborn West. Auch dort steht am Silvesterabend natürlich „Karpfen blau“ nach traditionellem Rezept mit auf der Speisekarte. Allerdings hätten Spätentschlossene keine Chance mehr, in diesem Jahr davon zu kosten. „Wir sind bis zum Jahresende ausgebucht. Alle Plätze im Restaurant sind reserviert“, freut sich Roberto Keppler und verrät dann noch, dass er selbst einen anderen Speisefisch bevorzugt: „Was für andere der Karpfen ist, ist für mich der Dorsch!“

Von Rolf Barkhorn