Seit einem Jahr ist Katy Hoffmeister Stadtpräsidentin von Bad Doberan. Sie leitet die Sitzungen des Gremiums und ist repräsentativ für die Stadt unterwegs.

Schwerpunkte seien in den kommenden Monaten das Mobilitätskonzept und die Integration der Neubürger. Um die Stadt mit Blick auf die Infrastruktur weiterzuentwickeln, müsse enger mit dem Landkreis Rostock zusammengearbeitet werden.

Mit Änderung der Hauptsatzung der Stadt tragen Sie jetzt offiziell den Titel Stadtpräsidentin und nicht mehr Stadtvertretervorsteherin. Wie fühlt sich das an?

Ich darf mich im Moment noch nicht so nennen, weil die Zustimmung des Landkreises für die Änderung der Hauptsatzung noch notwendig ist. Ich weiß, dass meine Vorgänger sich Stadtpräsident genannt haben, obwohl sie es nicht durften, und insofern ist das eine Korrektur, die für uns als Stadt auch wichtig ist. Für mich persönlich auch, das gebe ich gerne zu.

Sie sind jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Wir haben neun Sitzungen gemacht. Das ist eine gute Zahl für ein Jahr Stadtvertretung. Das Amt macht mir richtig Spaß. Es ist etwas Besonderes, zu versuchen, die verschiedenen Gruppieren, die wir in der Stadt haben, zu einem Ergebnis zu führen oder so zu Ergebnissen zu führen, dass am Ende wenig Streit und Zwist übrig bleibt. Und wenn das gelingt, haben wir viel gewonnen. Das Besondere, das diese Stadtvertretung aus meiner Sicht auszeichnet, ist der Wille zur Veränderung. Man merkt, die Stadtvertreter haben das Ziel, Bad Doberan zu entwickeln.

Das fällt auch auf. Die einzelnen Fraktionen und Wählergruppen treffen sich auch außerhalb von regulären Sitzungen, beispielsweise als es um die Umgestaltung des Kamps ging oder um die Änderungen der Hauptsatzung.

Wir machen oft Vorrunden, manchmal formal in Ausschusssitzungen, aber manchmal treffen wir uns auch, um bestimmte Dinge zu besprechen. Das zeichnet die neue Stadtvertretung auch aus.

Wie bereiten Sie sich auf eine Sitzung der Stadtvertreter vor?

Ich bin sehr akribisch und überlege mir im Vorfeld sehr genau, wo und an welcher Stelle, welche Diskussion aufkommen kann. Ich stimme mich mit Frau Drefahl ab, die als Verwaltungsmitarbeiterin für die Stadtvertretung zuständig ist. Ebenso spreche ich mit dem Bürgermeister, wenn sich erahnen lässt, wo es Problemstellungen gibt.

Eine gute Vorbereitung braucht man in Bad Doberan. Das haben die letzten Jahre auch gezeigt, wo Stadtvertreter wie zum Beispiel Guido Lex auch immer sehr genau auf die Formulierungen eines Beschlusses mit Blick auf die Anfechtbarkeit geachtet haben.

Ich gebe zu, als Justizministerin habe ich natürlich nicht das Interesse, am Ende vorm Verwaltungsgericht Schwerin mit der einen oder anderen Entscheidung zu landen. Insofern ist es auch mein eigenes, persönliches Interesse, gut vorbereitet zu sein.

Die Stadtvertretung 25 Stadtvertreter sitzen im Gremium von Bad Doberan. 12 Parteien und Wählergruppen sind im Stadtparlament vertreten: CDU mit 4 Sitzen, SPD (3), Linke (3), die Bürgermeisterliste Jochen Arenz (JA!, 4), Für Doberan (3), Unabhängige Doberaner Initiative (UDI, 2), Bürger für Bürger (1), Jugend Umwelt Sport (JUS, 1), Aktiv für Mensch und Umwelt (AMU, 1), Freie Wähler (1), Bürgerbund (1), Kurort und Seeheilbadstatus (KuSS). 9 Sitzungen gab es im ersten Jahr der Legislatur. 56,1 Prozent – so hoch war die Wahlbeteiligung bei der Wahl am 26. Mai 2019.

Was muss die Stadt in den nächsten Monaten anpacken?

Wir sind im Moment auf vielen Spielwiesen unterwegs. Im Fokus stehen derzeit das Mobilitätskonzept und die Frage der Verkehrsentwicklung. Das ist ein großer Schwerpunkt. Dann geht es aber auch um gestalterische Fragen, wie zum Beispiel im Palaisgarten, der endlich in Angriff genommen wird. Da ist der Kamp auch noch eine große Baustelle und ich denke auch an das Klostergelände, insbesondere ans Wirtschaftsgebäude.

Was mir wichtig ist: Wir sehen, dass unsere Bebauungspläne einen starken Zuwachs haben. Die Baugebiete bedeuten auch, dass wir eine große Integrationskraft entwickeln müssen, um die neuen Einwohner tatsächlich für Bad Doberan zu gewinnen, damit sie heimisch werden.

Wie kann das gelingen?

Mit dem Bürgermeister haben wir darüber nachgedacht, ob wir unsere Neueinwohner mit einer Begrüßungsveranstaltung willkommen heißen. Oder, dass wir wie im vergangenen Jahr Vor-Ort-Begehungen in den Stadtteilen machen, weil ich glaube, so lernt man sich am besten kennen. Nicht nur wir die Neuen, sondern die Neuen sich untereinander auch.

Die Stadt plant oder baut neue Wohngebiete am Gewerbegebiet und an der Nienhäger Chaussee. Zuletzt waren 250 Grundstücke an der Dammchaussee erschlossen worden. Ist das Wachstum der Stadt jetzt ausgeschöpft?

Die Herausforderung für uns ist, dass die Infrastruktur mitwachsen muss. Das müssen wir jetzt intensiver in Angriff nehmen, wobei wir das nicht allein können. Die Entwicklungsplanungen des Landkreises für Kitas und Schulen müssen an die Bevölkerungszuwächse angepasst werden.

Und auch auf den Verkehr muss geschaut werden, oder? Die Straßen sind jetzt schon voll.

Deswegen arbeiten wir an dem Verkehrskonzept. Es geht um die Verkehrsnutzung innerhalb der Stadt, aber wir alle sehen auch, was im Berufsverkehr passiert – von Reddelich bis Rostock auf der B 105. Aber das können wir als Stadt allein nicht lösen, das müssen wir im Rahmen der Regionalplanung erörtern.

Für die Beschlüsse, die in der Stadtvertretung gefasst werden, ist diese auf Zuarbeit von der Stadtverwaltung angewiesen. Wie sind Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden? Bekommen die Stadtvertreter alles, was Sie brauchen?

Ich glaube, da hat jeder Stadtvertreter seinen eigenen Blickwinkel, ob er genug Informationen bekommt. Das war immer ein Streitthema und ist die Diskussion, die wir jetzt manchmal noch haben. Für den einen ist es zu viel, für den anderen noch nicht detailreich genug. Da das richtige Maß zu finden, wird vielleicht auch noch eine Weile dauern.

Als Stadtpräsidentin sind Sie auch repräsentativ für die Stadt unterwegs. Das war und ist wegen Corona ja nicht mehr so möglich. Veranstaltungen fallen aus. Hat sich der Kontakt zu den Bürgern dadurch verändert? Ist er weniger geworden?

Ich glaube, wir hatten alle weniger Kontakte zu Mitmenschen. Mir fehlt das, weil der Kontakt auch eine Informationsquelle ist. Ich gehe davon aus, dass wir eine Zeit lang noch so leben und andere Formate finden müssen, wie wir Kontakt zueinander halten.

Besondere (Abstands-)Zeiten: Die Doberaner Stadtvertretung tagte im April im großen Festsaal der Kreisverwaltung. Quelle: Lennart Plottke

Das haben wir auch in der Stadtvertretung gesehen. Wir wollten online Beschlüsse fassen, aber der Wunsch sich leibhaftig auszutauschen, war dann doch so groß, dass wir dazu übergangenen sind unter Schutzvorkehrungen Sitzungen zu machen.

Hat Corona die Entwicklung der Stadt verlangsamt?

Das wird sich erst im Laufe der Jahre zeigen, aber ich denke, nein. Wir haben als Stadtvertretung weiter Beschlüsse gefasst. Für wen es schwierig war und wer an die Grenzen der Belastung gegangen ist, das sind unsere Einzelhändler, Unternehmen und Gastronomen. Da waren unsere Initiativen wichtig, und dass wir diese nutzen.

Ich finde, da hat sich auch der Zusammenhalt der Stadt gezeigt.

So ist es. Das hat Corona gebracht. Man hat auf den anderen mehr geachtet und hingeguckt. Das sollten wir beibehalten.

Von Anja Levien