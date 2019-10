Katzenfreunde bitten um Mithilfe

Detershagen

In einem kleinen Wäldchen zwischen Detershagen und Parchow Ausbau sind jetzt acht Katzenjunge gefunden worden. Wie der Katzenschutz Kühlungsborn e. V. mitteilt, wurden die Jungtiere offenbar am 11. Oktober neben einem Müllhaufen aus Farbeimern, Glasflaschen, Glasscherben und Autoreifen ausgesetzt. Nach dem Fund wurden die Kitten umgehend an die Tierhilfe Norddeutschland übergeben. Die Tierschützer appellieren jetzt an Spaziergänger oder Pilzsammler, mögliche Beobachtungen zu melden oder anderweitige Hinweise zu geben.

Katzen, die in freier Wildbahn erbärmlich dahinvegetieren – für Tierschützer ein unerträglicher Zustand. Seit Jahren kämpfen sie um eine flächendeckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen im Rahmen einer Katzenschutzverordnung für Mecklenburg-Vorpommern – bislang ohne Erfolg. „Nach wie vor fehlt leider bei einigen Bürgern die Einsicht zur Kastration ihrer Freigänger, manchmal auch das Geld, oder es gibt immer noch Vorbehalte“, sagt Kühlungsborns Vereinsvorsitzende Karin Stüver. Ausgeblendet werde dabei aber, dass Würfe oft im Verborgenen aufgezogen werden und viele Kitten im Anschluss verhungern oder an Katzenschnupfen und anderen Krankheiten elendig zugrunde gehen: „Der Hauptschlamassel ist aber die fehlende Kastrationsverordnung.“

Hinweise: Katzenschutz Kühlungsborn e. V. – Tel. 038 293 / 415 779; Infos: Tierhilfe Norddeutschland – Tel. 0170/81 74 81

Von Lennart Plottke