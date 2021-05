Katzenschutzverein Kühlungsborn fordert eingefangene Tiere zurück

Kühlungsborn

„Wo sind unsere Katzen?“, fragt der Verein Katzenschutz Kühlungsborn und hat eine Mahnwache vor der Tierhilfe Norddeutschland in Klein Sien am 14. Mai angemeldet. Grund für die Aktion sind die auf einem verwahrlosten Grundstück in Kühlungsborn eingefangenen Katzen. Hier ist die Tierhilfe Norddeutschland im Auftrag der Stadt aktiv geworden.

Der Katzenschutzverein möchte die von ihm gechippten und kastrierten Tiere zurück, wirft der Tierhilfe Norddeutschland vor, dass diese die Katzen nicht tierschutzgerecht halten. Diese weist die Vorwürfe von sich.

Auf Missstände hingewiesen

Der Katzenschutzverein Kühlungsborn selbst hatte auf die schlimmen Zustände auf dem verwahrlosten Gelände Zur Asbeck hingewiesen. „Wir haben auf die Missstände aufmerksam gemacht, in der Hoffnung, dass man mit dem ortsansässigen Tierschutzverein eine Lösung findet. Es ging nicht darum, dass die Katzen weggeschafft werden. Das ist mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Stüver. „Wir hätten eine andere Futterstelle angeboten. Die Tiere sollten kastriert und wieder zurückgebracht werden. Wir kümmern uns seit Jahren. Die Menschen haben für die Kastration der Katzen gespendet. Wir wollen wissen, wo die Katzen hingekommen sind.“

13 Tiere auf Grundstück eingefangen

Wie Nadine Gronek, Gründerin der Tierhilfe Norddeutschland, informiert, seien im April 13 freilebende Katzen eingefangen worden, die sich jetzt alle in Klein Sien befinden. „Vier sind kastriert und gechippt, der Rest ist nicht kastriert“, berichtet sie. Die Daten vom Chip habe sie gemeldet. Ob sich darunter Tiere befinden, die der Tierschutzverein Kühlungsborn kastriert und gechippt hat, könne sie nicht sagen: „Frau Stüver teilt der Stadt die Chipnummern nicht mit.“

Diese stehen stattdessen seit Mittwoch auf der Facebook-Seite des Vereins. Laut Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski sei Karin Stüver vor dem Aufstellen der Lebendfallen „darum gebeten worden, die dem Katzenschutzverein zuzuordnenden Tiere vorab vom Grundstück zu entfernen. Dieser Forderung wurde nicht nachgekommen“.

Anders als die Vereinsvorsitzende behauptet, habe sie keine Katzen von Anwohnern, so Nadine Gronek. Das würde man auch merken, weil diese Tiere zahmer wären.

Kritik: Katzen werden aus gewohnten Umfeld gerissen

Karin Stüver kritisiert, dass die Katzen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wurden, verweist auf Tierschutzgesetz und Fundtiererlass. Die Verwaltungsvorschrift im Umgang mit Fundtieren von Mecklenburg-Vorpommern sagt: „Für freilebende Tiere wie freilebende Katzen ist die Verwahrung in einer häuslichen Struktur nicht tierschutzgerecht.“ Dass die Tiere in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren müssen, steht dort nicht. Hier verweist Karin Stüver auf ein Merkblatt des Deutschen Tierschutzbundes von November 2017 zur Position im Umgang mit freilebenden Katzen: „Nach der Kastration sollten die Tiere daher wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum freigelassen und dort weiterhin betreut werden.“

Grundstückseigentümer wünscht keine Rückkehr der Katzen

„Der Grundstückseigentümer wünscht ausdrücklich, dass die Tiere nicht wieder auf seinem Grund und Boden ausgesetzt werden“, informiert Stefanie Zielinski. In Abstimmung mit dem Veterinäramt sei festgelegt worden, dass die Tiere, die keinen Eigentümer haben und nicht in einer Häuslichkeit leben können, nach erfolgter Kastration, Registrierung per Chip oder sonstigen erforderlichen ärztlichen Behandlungen in angemessener Umgebung freigelassen werden könnten. „Diese Tiere könnten dann zum Beispiel auch an einem Bauernhof als Mäusefänger ausgesetzt werden. Vorausgesetzt, es gibt seitens des dortigen Grundstücksbesitzers eine Zustimmung. Dies steht nicht im Konflikt mit dem Tierschutz. Vielmehr lebt das Tier dann an einem Ort, wo es erwünscht ist.“

Die Anwohner waren über die Einfangaktion nicht informiert worden, weil es sich um ein Privatgrundstück handle. Bei der Stadt waren mehrere Anrufe eingegangen, weil Bürger ihre Katze vermissten. Die Vermisstenmeldungen gab es laut Stefanie Zielinski „allerdings aufgrund der Falschmeldungen, dass wir im gesamten Stadtgebiet Katzen einfangen würden. Die Ängste der besorgen Tierhalter konnten wir in zahlreichen Telefongesprächen jedoch ausräumen. Aufgrund der Tatsache, dass von jedem eingefangenen Tier ein Foto existiert und ein Tierarzt die Auslesung der Chips vorgenommen hat, können Eigentümer schnell ausfindig gemacht werden. Vorausgesetzt, es wird das Eigentum nachgewiesen.“

Verein erhebt Vorwürfe gegen Tierhilfe Norddeutschland

Der Katzenschutzverein hatte im Internet informiert, dass in Kühlungsborn und Umgebung Lebendfallen aufgestellt würden. Er erhebt mehrere Vorwürfe gegen die Tierhilfe Norddeutschland: Die eingefangenen Katzen würden stundenlang in den unabgedeckten Käfigfallen bei strömendem Regen und Kälte verharren. Und: Der Hof in Klein Sien sei für Freigängerkatzen nicht geeignet.

„Das sind böse Vorwürfe uns gegenüber“, sagt Nadine Gronek. Lebendfallen seien nur auf dem Grundstück Zur Asbeck aufgestellt worden. Dass die Tiere bei Kälte und strömendem Regen ausharren müssten, sei falsch. Richtig sei, dass es am ersten Tag etwas Regen gegeben habe und zwei Tiere nass wurden: „Die waren aber nicht triefend nass.“

Wurmkur und Impfung

Die eingefangenen Katzen seien auf dem Hof in Klein Sien in Quarantäne gekommen, hätten eine Wurmkur und Impfung erhalten. Das sei so üblich. Die Katzen hielten sich in einem Raum auf, aber es gebe auch eine Klappe, die ins Freigehege führe. „Die Tiere werden woanders wieder eingegliedert. Sie sollen dahin, wo sie als Freigänger leben können, aber mit Futter umsorgt werden“, sagt Gronek.

Die Tierhilfe Norddeutschland in Klein Sein wird durch das Veterinäramt des Landkreises Rostock regelmäßig kontrolliert, zuletzt im April, teilt das Amt mit. „Der Anlass für die letzte Kontrolle war eine Anzeige bezüglich der Katzenhaltung in diesem Betrieb. Bei dieser Kontrolle der Tierhaltung einschließlich der amtstierärztlichen Untersuchung der Katzen wurden keine tierschutzrechtlichen Verstöße festgestellt.“

