Bad Doberan

Nach langer Wartezeit auf den Impfstoff Novavax fällt die Nachfrage danach gering aus. Das gilt auch für den Landkreis Rostock. Lediglich 170 Impfungen wurden damit verimpft (Stand Mittwoch, 16. März). Es gebe dagegen eine Kapazität von 3000 Impfdosen.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen habe im gesamten Landkreis nachgelassen. Die mobilen Impfteams sind aber noch in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs und führen Auffrischungsimpfungen für Mitarbeiter und Bewohner durch.

Mobile Impfteams können angefragt werden

Zusätzlich bietet der Landkreis an verschiedenen, frequentierten Ort und nach Absprache mit der jeweiligen Stadt oder Gemeinde oder einer Ansprechperson vor Ort dezentrale Impftermine an. So steht das mobile Team zum Beispiel am Dienstag, den 22. März im Ostsee-Park Sievershagen von 10 bis 18 Uhr für Impfungen zur Verfügung. Anmeldungen sind nicht nötig.

Sollte eine Stadt oder Gemeinde den Besuch des mobilen Impfteams wünschen, könne dies jederzeit beim Impfteam angemeldet werden, wie der Landkreis informiert. Je nach Verfügbarkeit werden dann Termine und genaue Örtlichkeiten sowie Rahmenbedingungen abgestimmt.

Mussten noch vor einigen Monaten die Menschen am Flughafen Rostock Laage Schlange stehen, um eine Booster-Impfung zu bekommen, ist die Nachfrage auch hier gesunken. Einwohner können sich jetzt dort auch ohne Termin und ohne lange Wartezeit im Impfzentrum den Piks gegen Corona geben lassen.

Dort ist von montags von 12 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 17 Uhr, freitags 12 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Jeden Samstag werden dort auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Dem Landkreis Rostock stehen die Impfstoffe von BionTech/Pfizer, Moderna und Novavax zur Verfügung.

Von Gina Henning