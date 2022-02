Kegel- und Bowlingbahnbetreiber aus Rostock: „Jeder hofft, dass er durchkommt“

Rostock

Für die einen ist es Sport, für die anderen ein beliebtes Freizeitvergnügen: Kegeln und Bowling. Nicht nur Bewegung, vor allem auch ein fröhliches Miteinander ist das, was die Menschen dazu bewegt, mehr als nur eine Kugel zu schieben. Doch wie läuft es auf der Bahn unter Corona-Bedingungen?

Seit 27 Jahren betreibt Helge Wunderlich sein Bohle- und Bowlingcenter, das in Rostock-Lütten Klein zu finden ist. Der ehemalige Funkoffizier hat darin nach einem Leben auf See seine Leidenschaft an Land gefunden.

Seine sechs Mitarbeiter und vor allem die zahlreichen Stammgäste sind ihm so sehr ans Herz gewachsen, dass Aufgeben während der Pandemie keine Option für ihn gewesen wäre. „Ich mag es sehr, mit den Leuten umzugehen, zu schwatzen, zu reden“, sagt der 63-Jährige, der neben seinen fünf Bowlingbahnen und sechs Kegelbahnen noch eine Gaststätte betreibt, die man auch besuchen kann, ohne Kegeln oder Bowlen zu wollen. Mit klassischer Hausmannskost auf der Karte, auf der ein Steak au four nicht fehlen darf.

„Die Menschen waren froh, wenigstens kegeln zu können“

Seine Mitarbeiter musste der Betreiber in Kurzarbeit schicken, auf dem Stand sind sie auch immer noch. Gehen lassen musste er zu seiner Erleichterung niemanden. Helge Wunderlich schätzt das harmonische Miteinander in seinem Betrieb und weiß auch, wie wichtig wenigstens die Ausnahmen für die Gäste waren. „Als nur die Vereine trainiert haben, waren die Menschen froh, dass sie wenigstens kegeln durften“, sagt Wunderlich. Vor allem der Seniorenkegelverein „Jahresringe“ kommt regelmäßig zu ihm in seine Kegelhalle.

Jenni Nann (12) aus Satow bowlt mit ihrer Familie im HCC Rostock. „Wir nutzen die Ferien, um beim schlechten Wetter herauszukommen und haben Spaß beim Bowlen.“ Quelle: Martin Börner

Bis zu 150 Mitglieder zähle der Kegelverein. Ein Trendsport also eher der reiferen Generation? „Kegeln schon, Bowling ist eher etwas, das im Freizeitbereich gut angenommen wird, auch wenn unsere Bahnen ohne Halligalli sind. Es wird so schon laut genug“, weiß der Bahnbesitzer, der auch ohne Lichtspektakel und heiße Rhythmen die Gäste zu sich locken kann. Über die Jahrzehnte sei der Zulauf gleich geblieben. Einbußen kamen erst mit Corona.

„Wir sind hier die Erklärbären“

„Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass die Wintersaison die Hauptsaison ist. Wir müssen unser Geld im Winter verdienen“, erklärt der Rostocker und kritisiert vor allem die Undurchschaubarkeit der Corona-Regeln. „Wir sind hier die Erklärbären, wenn die Leute uns anrufen und nicht wissen, was jetzt eigentlich Sache ist. 2G plus ist jetzt Standard für uns. Vieles ist unverständlich“, sagt er. Er wundert sich nicht, dass kaum noch jemand den Durchblick im Corona-Dschungel hat.

Als schwierig beurteile er mitunter die vielen verschiedenen Regelungen und die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Auch der Vergleich mit Öffnungen in anderen Ländern lässt ihn eher ratlos zurück, wenn er dabei auf Mecklenburg-Vorpommern schaut. „Wenn man dann die umliegenden Länder sieht, dann kriegt man schon Frust“, sagt er. Aber Wunderlich blickt eher mit Zweifel auf die Sache als mit Zorn, denn er sagt auch: „Ich weiß auch nicht, was man besser machen könnte.“ Helge Wunderlich setzt auf Durchhalten.

„Ich mache weiter, so lange ich es kann“

„Viele Kollegen haben ihre Bahnen zugemacht. Ich hoffe, dass sie bald wieder aufmachen. Jeder hofft, dass er durchkommt“, sagt Helge Wunderlich. „Wir haben hier knapp 1600 Quadratmeter Flächen zu pachten, das ist nicht gerade wenig.“ Wegen der Abstandsregeln könne er auch nicht jede Bahn belegen. Während der Öffnungszeiten von 13 bis 22 Uhr ist es am geschicktesten, eine Bahn vorab zu reservieren. Maximal sechs Leute können die Bahn pro Einheit nutzen.

Das Bohle & Bowlingcenter im Rostocker Stadtteil Lütten Klein Quelle: Martin Börner

Der 63-Jährige freut sich über die aktuelle Wiederöffnung für das Freizeitpublikum und hofft, dass sein Angebot angenommen wird. Denn nur wenn Menschen kommen und spielen, ist der gesellige Rostocker in seinem Element. Ans Aufhören denkt Wunderlich noch lange nicht: „Ich mache weiter, so lange es mir Spaß macht und so lange ich es kann.“

Von Anja von Semenow