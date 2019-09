„Keimlinge“ im Gutspark Hohen Luckow

Hohen Luckow

Zwischen 300 Jahre alten Bäumen stehen sie: drei riesige „ Keimlinge“, mit Ästen verwoben zu Kugeln, aus denen knorrige Stämme in den Himmel ragen. Sie sind ästhetische Objekte, in denen magische Wesen leben könnten. Die „ Keimlinge“ bereichern jetzt den Landschafts- und Skulpturenpark des Gutes Hohen Luckow. Geschaffen von den Künstlern Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek, die seit 1996 im Atelier LandArt in Hannover zusammenarbeiten.

Die Erntekrone hängt jetzt noch auf dem Dachboden und wird zuerst nach Rövershagen zur Erntekronenschau gehen, bevor sie zum Erntedankgottesdienst in der Kirche Hohen Luckow zu sehen ist. Quelle: Sabine Hügelland

Am 28. September eröffnen sie um 12 Uhr ihre Ausstellung – inklusive Imbiss und Musik mit „Die Herren“. „Wir werden bei der Ausstellungseröffnung vor Ort sein und gern Fragen zu unserer Arbeit beantworten“, sagt Frank Nordiek. Bereits um 11 Uhr wird es einen Erntedankgottesdienst in der Kirche des Ortes geben, wo auch die von Frauen der Initiative Kultur- und Dorfgemeinschaft Hohen Luckow gebundene Erntekrone zu sehen ist. Am 20. September ist sie Teil der Erntekronenschau in Rövershagen. Lange haben die Frauen daran gearbeitet, um Gerste, Weizen, Roggen und Hafer, verziert mit Trockenblumen und Früchten, miteinander zu verflechten.

Äste sollen wie ein Organismus wirken

Die renommierten und international tätigen Künstler Wolfgang Buntrock und Frank Nordiek verwendeten für ihre zwei Meter im Durchmesser großen „ Keimlinge“ natürliche Materialien wie Äste und abgestorbene Bäume, die sie im Buchenwald des gutseigenen Forstes vorfanden. Eisendraht ist das einzige hinzukommende Material, welches jedoch kaum sichtbar ist. „Wir mussten genau überlegen, wie wir die Äste miteinander verbinden, damit alles stabil bleibt und wie ein Organismus wirkt“, erklärt Frank Nordiek. Jeder Stock wurde mit einem anderen, den er kreuzt, verdrahtet. „Gerade, weil das Holz nicht biegsam ist, galt es, für jede Ast-Form den richtigen Platz zu finden, damit sich alles ineinanderfügt“, so der 55-Jährige.

Aus den Kugeln ragt der Keim – ein toter, eigenwillig geformter Eichenstamm – sechs bis acht Meter in den Himmel. Das Innere der Objekte ist von struktureller Schönheit erfüllt. Die Äste bilden auf dem Boden ein Kunstwerk, welches den Blick in das Objekt hineinzieht: „Wir sind sehr glücklich über diesen Platz hier.“ Denn zwei der „ Keimlinge“ befinden sich auf einem Hügel, ein weiterer hinter dem Weg, so dass die Spaziergänger hindurch laufen.

Gut ist ein Ort mit „Wohlgefühl“

Das Gut Hohen Luckow sei ein besonderer Ort, an dem ein Wohlgefühl herrsche, „aber auch Kontraste, weil es sich um einen landwirtschaftlichen Wirtschaftsbetrieb handelt“, sagt Nordiek. „Besonders ebenfalls deshalb, weil uns hier Menschen begegneten, die ein Herz haben für die Vergänglichkeit von Kunstobjekten. Denn das Besondere an unserem Werk ist die Vergänglichkeit. So wie alles wächst und vergeht im Leben, ergeht es auch den Keimlingen eines Tages.“

Das unbehandelte Holz wird sich langsam verändern und verrotten, so dass es nach einigen Jahren von diesem Platz verschwunden ist – als hätte es die Objekte nie gegeben. Das ist Teil des künstlerischen Konzeptes. „In der Vergänglichkeit steckt ein besonderer Wert“, sagt Wolfgang Buntrock. „Alles, was man in diesem Moment erlebt hat, ist bereits auf dem Weg in die Vergänglichkeit. Unsere Arbeit hier ist auf Mitteldauer angelegt.“ Das ergäbe einen interessanten Widerspruch. „Weil wir bei der Anfertigung auf Dauerhaftigkeit und Stabilität hin gearbeitet haben. Doch das Dauerhafte hat seine Grenzen“, so der 61-Jährige.

„Ruth Merckle bereicherte den Skulpturenpark. Sie verfügte, dass der Park begehbar und die Kunst so für alle erfasst wird und außerdem weiterhin Kunstgegenstände dafür angeschafft werden.“ Dr. Karin Holland, Gutsverwalterin Quelle: Sabine Hügelland

Im Gutspark stehen noch mehr Kunstobjekte: „ Ruth Merckle, die leider schon 2018 mit 80 Jahren verstarb, bereicherte den Skulpturenpark. Unter anderem steht hier auch der ‚Schreiende Hengst‘ von Jo Jastram“, sagt die Gutsverwalterin Dr. Karin Holland. „ Ruth Merckle verfügte, dass der Park begehbar ist, die Kunst so für alle erfasst wird und außerdem weiterhin Kunstgegenstände dafür angeschafft werden.“

Infos: www.landart.de, www.guthohenluckow.de

Von Sabine Hügelland