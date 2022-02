Kühlungsborn

Erst mal stehen alle Räder still: Den Zugang zur Mountainbike-Anlage in Kühlungsborn West versperrt ein großer Zaun. Eigentlich wollte der Verein die Strecke im April in Betrieb nehmen – abhängig vom Wetter. Daraus wird vermutlich nichts.

Denn der Landkreis Rostock, die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde, verhängte nun einen Baustopp. „Der Landkreis Rostock ist durch eine Anfrage des Nabu Mittleres Mecklenburg e.V. auf die Tätigkeiten des Vereins aufmerksam geworden“, heißt es von dort.

„Bei der Errichtung einer Fahrradsportanlage mit Materiallager und weiteren baulichen Anlagen handelt es sich zweifelsfrei um baugenehmigungspflichtige Arbeiten“, teilt der Landkreis weiter mit. Bevor die nicht vorliegt, komme eine Weiterführung der Bauarbeiten nicht in Betracht. „Der Verein hat jüngst einen Bauantrag für eine Fahrradsportanlage beim Landkreis Rostock gestellt.“ Bevor dieser geprüft werden könne, seien zunächst umfangreiche Unterlagen durch den Verein nachzureichen.

„Die Bauaufsichtsbehörde hat mich vor zwei Wochen angeschrieben“, sagt Tom Wenzel vom Mountainbike-Verein. Bis dahin waren die Mitglieder davon ausgegangen, dass ein Bauantrag für ihr Vorhaben nicht nötig sei. Den ehemaligen NVA-Sportplatz haben sie von der Stadt Kühlungborn gepachtet. „Ich habe dann einen geschrieben, aber den haben sie nicht anerkannt“, sagt er.

Umweltschützer wegen Autoreifen in Sorge

Der Verein hatte bereits vor Baubeginn ein Umweltgutachten für die Auswirkungen der geplanten Anlage eingeholt, sagt Tom Wenzel. Das sei zwar für die Behörden ausreichend gewesen, nicht aber für die Naturschützer. Sie hätten sich nun unter anderem wegen der Reifen an den Landkreis gewandt, die momentan noch auf dem Areal liegen. „Sie dachten, dass wir sie vergraben wollten.“ Das sei natürlich nicht der Fall. Die Autoreifen sollen auch die Strecke säumen, damit sich bei einem Sturz niemand verletzt.

„Ich hatte mir extra Urlaub genommen, um weiterzubauen“, sagt er. Jetzt konnte er die Zeit anders nutzen: „ Ich habe einen Lageplan und Skizzen gemacht, bei Erstellen des Bauantrags waren mir die Mitarbeiter des Bauamtes in Kühlungsborn behilflich. Das ist wirklich super.“ Die damit verbundenen Kosten müssen Tom Wenzel und seine Mitstreiter allerdings allein tragen. „Die Kosten richten sich nach der Größe des Geländes.“ Und das sind immerhin 1,2 Hektar.

Stadt unterstützt das Vorhaben

Die Stadt Kühlungsborn unterstützt das Vorhaben und hofft ebenfalls, dass es bald mit dem Bau weitergehen kann. „Wir müssen es ins Laufen kriegen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Denn von den Plänen des Vereins profitiere der ganze Ort.

Auf dem Gelände zwischen Waldstraße und Riedenweg am Ortsausgang waren bereits die ersten Hindernisse entstanden. Außerdem hatten die Mountainbiker einen 3,20 Meter hohen Startturm aus Lehm fertiggestellt. Als Plattform dient ein Überseecontainer, hinauf führt eine Treppe aus Autoreifen.

Auf dem Gelände am Ortsrand von Kühlungsborn entstehen Hindernisstrecken für Mountainbikes. Es gibt aber auch eine Kinderstrecke, die mit Laufrädern befahren werden kann. Quelle: Tom Wenzel

Auf 350 Metern Länge sollen am Ende neun Sprünge und andere Varianten der Streckenführung entstehen. Das können beispielsweise besondere Hügel oder Kurven sein. Die Sprünge werden bis zu 1,50 Meter weit sein. Außerdem gibt es eine Kinderstrecke, die sogar mit Laufrädern befahren werden kann. Auch sie ist schon im Bau.

Die Anlage soll nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern allen Einheimischen und Touristen offenstehen. Hier sollen auch Fahrrad- und spezielle Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden.

Freiwillige Helfer werden gesucht

Wenn der Bauantrag abgegeben ist, habe die Behörde drei Monate Zeit, ihn zu bearbeiten, sagt Tom Wenzel. Er hofft, dass es möglicherweise sogar schneller gehe. Denn erst mit Baugenehmigung können die Vereinsmitglieder auf der Baustelle weitermachen. Dann benötigt der Verein wieder tatkräftige Unterstützung. Die Mitglieder arbeiten am Wochenende und in ihrer Freizeit an der Anlage. Gebraucht werden Freiwillige, die beim Gestalten der Strecke helfen möchten, aber auch Maschinen und Baustoffe.

