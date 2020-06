Kein Tanz: Doberaner Sharks-Club bleibt dicht

Bad Doberan

Vorerst gibt es weiterhin keinen Tanz im Doberaner Sharks-Club am Walkmüller Holz. Das legten nun die Betreiber Nadine und David Wickborn fest. „Wir haben uns entschlossen, vorerst nicht zu öffnen“, erklärt David Wickborn. „Die von der Landesregierung aufgerufenen zehn Punkte, die wir einhalten müssten, können wir nicht stemmen. Das scheint absolut in keinem Verhältnis zu stehen und würde uns zu viel kosten.“

Jeden Tag warteten die beiden darauf, wie der Schweriner Plan für Tanzveranstaltungen aussehen würde. „Niemand darf tanzen, alle müssen an ihren Tischen sitzen, und wer vom Tisch aufsteht, muss Maske tragen“, zählt Wickborn auf. „Das wird den Gästen keinen Spaß machen.“ Überhaupt: „Wir dürften maximal 30, 40 Leute reinlassen – wie soll das gehen?“

Denn wenn der Alkoholspiegel steige, würden auch die Hemmungen fallen: „Wie sollen wir da die Sicherheitsmaßnahmen einhalten? Wir müssten mehr Security einstellen, was weitere Kosten verursacht.“ Um Mitternacht geht es im Normalfall im Sharks erst richtig los. Darüber hinaus dürften sie nach den aktuellen Regelungen aber gar nicht öffnen.

Wasserschaden wirft Betreiber zurück

In einem geschlossenen Raum sei Corona eben schneller übertragbar als an der frischen Luft, erklärt der 31-Jährige, der den beliebten Club gemeinsam mit seiner Frau erst im vergangenen Jahr übernommen hatte: „Durch den Wasserschaden waren wir sowieso schon arg gebeutelt – wenn wir das mit Corona gewusst hätten, wäre die Renovierung in diese Zeit gefallen.“ So sei das Sharks in diesem Jahr bereits vier Monate geschlossen: „Das ist hart.“

Allerdings: „Alles hat auch sein Gutes“, sagt David Wickborn. „Wir haben gerade unser viertes Töchterchen bekommen – so können wir uns erst mal ganz auf die Familie konzentrieren.“

Von Sabine Hügelland