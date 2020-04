Kein Tanz in den Mai: Hier spielt rund um Bad Doberan trotzdem die Musik

Bad Doberan

Kein Mollilauf, kein Maibaumfest, kein Tanz in den Mai: Doch trotz vieler abgesagter Veranstaltungen gibt es in diesen tristen Corona-Zeiten auch kleine Lichtblicke. Denn ab dem 1. Mai dürfen etwa die Galerien wieder öffnen. So empfängt der Doberaner Kunsthof am Markt ab Freitag seine Gäste. „Aber erst einmal nur drei Tage in der Woche“, sagt Leiterin Uta Ehlers. Donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr sowie an den Sonnabenden von 10 bis 14 Uhr sind kunst- und kulturaffine Besucher willkommen.

Die Galerie Orangerie Heiligendamm ist ab 1. Mai mittwochs bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Hier sind jetzt neue und einmalige Kunstwerke aus den 1940er Jahren von Pablo Picasso zu sehen. Auch zehn Arbeiten von Max Klinger, acht neue Arbeiten des ewigen Rockers Udo Lindenberg und digital erzeugte Kunstwelten von Till Nowak zeigt Leiter Franz Norbert Kröger.

Franz Norbert Kröger darf seine Galerie Orangerie in Heiligendamm wieder öffnen. Quelle: Sabine Hügelland

Die Kunsthalle in Kühlungsborn bleibt dagegen noch geschlossen. „Die geplante Ausstellung mit Malereien von Rayk Goetze, die am 16. Mai eröffnet werden sollte, entfällt“, kündigt Kröger an. „Stattdessen wird klassische Moderne des 20. Jahrhunderts mit 100 Grafiken und Arbeiten auf Papier von Miró, Dali und Picasso zu sehen sein.“ Die Eröffnung dieser Schau sei bislang für den 23. Mai vorgesehen: „Allerdings ohne Eröffnungszeremonie und Einladungen wie sonst.“

Bibliotheken sind vielfach wieder geöffnet

Auch in Rerik bleibt das Heimatmuseum weiterhin zu. Die angrenzende Bibliothek jedoch wird geöffnet: dienstags 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 15. Mai – dann wird neu entschieden. Doberans Stadtbibliothek kann ebenfalls besucht werden.

„Wir haben aber auch andere Öffnungszeiten“, sagt Leiterin Kerstin Hallier. „Bis auf Weiteres montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr durchgehend.“ Und auch Kröpelins Bibliothek hat jetzt wieder geöffnet: montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, dienstags 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr.

„Wir stehen auf der Liste des Landes an allerletzter Stelle, weil wir ein Zwischending aus Museum und Galerie sind.“ Eva Firzlaff, Vorsitzende Freundeskreis Roter Pavillon Quelle: Sabine Hügelland

Der Rote Pavillon auf dem Doberaner Kamp bleibt vorerst noch geschlossen. „Wir stehen auf der Liste des Landes an allerletzter Stelle, weil wir ein Zwischending aus Museum und Galerie sind“, erklärt Eva Firzlaff, Vorsitzende des Freundeskreises Roter Pavillon.

„Es soll ja noch einmal darüber beraten werden. Vielleicht können wir zum darauffolgenden Wochenende öffnen.“ Die vietnamesische Kunst aus der Sammlung Nguyen Dinh Khoi wurde am 13. März eröffnet und musste dann nach nur einem Tag wieder schließen. „Sie verbleibt wohl nun bis Ende Juni bei uns“, sagt Firzlaff. „Die Exposition mit Werken des Rostocker Künstlers Feliks Büttner müssen wir leider verschieben – der Plan ist, ab der Sommergalerie wieder normal weiterzumachen.“

Spontane Konzerte in Bad Doberaner Wohngebieten

Um den Doberanern am 1. Mai zumindest eine kleine kulturelle Freude zu machen, spielt das Blasorchester um 10 Uhr auf dem Buchenberg zwischen den Blöcken der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) sowie um 10.45 Uhr im Kammerhof vor dem Betreuten Wohnen an der Thünenstraße 29. „Das sollen kleine spontane Konzerte mit drei bis vier Liedern sein“, erklärt Bürgermeister Jochen Arenz.

„Die Leute können das Orchester von ihren Fenstern aus hören und sehen, aber wer will, kann natürlich auch dazukommen.“ Auf den geforderten Mindestabstand werde geachtet, macht Arenz deutlich: „Ich bin auch mit dabei und passe schon auf, dass alle Regeln eingehalten werden.“

„Wir halten am Samstag in Heiligendamm ein Abendgebet im Freien ab – ein kleines Licht am Ende des Tunnels.“ Albrecht Jax, Pastor Münstergemeinde Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Für ein „kleines Licht am Ende des Tunnels“ will auch Albrecht Jax sorgen. „Wir halten am Samstag um 19 Uhr vor der Waldkapelle in Heiligendamm ein Abendgebet im Freien ab“, sagt der Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan.

„Dazu wird es am Sonntag auf der Wiese am Gemeindezentrum ab 9.30 Uhr ebenfalls einen Gottesdienst unter freiem Himmel geben.“ Ähnliches plant auch die Kühlungsborner Kirchengemeinde: Hier findet am Sonntag um 10 Uhr auf der Festwiese vor der Pfarrscheune ein Gottesdienst statt.

Sitzmeditation auf dem Marktplatz

Zu einer ganz anderen Zusammenkunft lädt Andrea Rockstroh nach Bad Doberan ein. „Ich meditiere am 1. Mai auf dem Marktplatz für Frieden und Einhaltung des Grundgesetzes. Freiheit Wahrheit und Gerechtigkeit“, macht die Yoga-Lehrerin deutlich. Dies beinhalte aus ihrer Sicht auch „den sofortigen Stop aller Coronamaßnahmen, Stop von Zensur und Manipulation, Angstfreiheit“.

Vor der evangelischen Waldkapelle in Heiligendamm gibt es am Samstagabend eine Andacht im Freien. Quelle: OZ-Archiv

Die vom Amt genehmigte „Sitzmeditation“ ist auf eine Stunde von 11 bis 12 Uhr angelegt. „Teilnehmer sollten eine Yogamatte und wetterbedingte Kleidung mitbringen“, sagt Rockstroh. „Möglich ist auch eine kleine Sitzgelegenheit – aber keine großen Stühle, die sind nicht genehmigt.“ Rockstroh schließt sich mit ihrer Aktion der Online-Plattform KenFM und deren Initiative „Ignorance Meditation“ an.

Von Sabine Hügelland, Lennart Plottke