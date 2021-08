Bad Doberan

Seit Anfang April wird die Brücke an der Beethovenstraße in Bad Doberan komplett erneuert. Während der Bauarbeiten muss die Straße für Kraftfahrzeuge voll gesperrt werden, aus Platzgründen gibt es lediglich eine Behelfsbrücke für Fußgänger.

Der Straßenverkehr wird über die Nienhäger Chaussee, An der Krim, B 105 Am Buchenberg, B 105 Rostocker Straße, Alexandrinenplatz und August-Bebel-Straße, Severinstraße und Goethestraße umgeleitet. Dabei kommt es gerade zu Stoßzeiten morgens und nachmittags zu langen Fahrzeugschlangen und Wartezeiten. Autofahrer und Anwohner befürchten, dass sie sich noch länger als ursprünglich geplant auf diese Einschränkungen einstellen müssen.

„Bis März 2022“: Ein großes Schild an der Baustelle hatte bei Anwohnern und Autofahrern für Verwirrung gesorgt. Quelle: Lennart Plottke

Denn eigentlich sollten die meisten Arbeiten Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, die Beethovenstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch auf dem großen Schild an der Baustelle steht: bis März 2022. „Wir halten den geplanten Termin Ende Dezember ein“, verspricht jetzt Michael Friedrich, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. „Bis zum März erfolgen noch Restarbeiten wie etwa der Rückbau der Behelfsumleitung für Fußgänger und Radfahrer oder die Markierungen auf der Straße – die Brücke selbst kann dann aber schon wieder befahren werden, die Vollsperrung der Beethovenstraße wird aufgehoben.“

Nach dem Abbruch der alten Brücke aus dem Jahr 1900 wird jetzt ein neues Bauwerk aus Stahlbeton mit rund neun Metern Brückenlänge hergestellt. Neben einer 6,90 Meter breiten Fahrbahn erhält die Brücke auf beiden Seiten jeweils einen 2,50 Meter breiten Gehweg mit Geländern. Mit dem Ersatzneubau der Brücke wird sowohl die Durchlässigkeit des Bollhagener Fließ als auch die Wandermöglichkeit des Fischotters im Bauwerksbereich verbessert.

Bollhagener Fließ bei Regenfällen überlastet

Denn das Bollhagener Fließ ist in diesem Bereich für die Münsterstadt schon seit Jahren ein neuralgischer Punkt. Bei starken Regenfällen stieg der Wasserstand bis knapp unter die Brücke, dazu konnte Wasser, das von Goethestraße und Markt eingeleitet wird, nicht mehr aufgenommen werden – zuletzt mit besonders heftigen Folgen im Juli 2019.

Im Zuge des Ersatzneubaus wird auch der vorhandene Fußgängerüberweg zurückgebaut und ein neuer Überweg außerhalb des Baufeldes an der Beethovenstraße in der Nähe des Möckelhauses errichtet – damit soll sich für Fußgänger die Erreichbarkeit des Möckelhauses verbessern. Darüber hinaus erhalten Besucher des Doberaner Münsters, die mit dem Bus anreisen oder am Busbahnhof parken, künftig eine sichere Überquerungsmöglichkeit der Beethovenstraße.

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens betragen nach Angaben des Straßenbauamtes 1,1 Millionen Euro. Diese Summe wird von der Stadt Bad Doberan mit rund 52 000 Euro und vom Land Mecklenburg-Vorpommern aufgebracht. Die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG aus Leezen führt die Arbeiten durch.

Von Lennart Plottke