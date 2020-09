Bad Doberan

Kurz nach halb zehn stehen noch vier Mann vorm Bad Doberaner Verteilerzentrum der Deutschen Post AG im Gewerbegebiet „Eikboom“. Grund dafür ist ein Warnstreik, zu der die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) für Freitag und Sonnabend aufgerufen hat.

„Wir haben eben gerade abgebaut, die anderen waren seit um acht hier und sind jetzt zu Hause. Wir wollen aus Corona-Gründen die Kollegen nicht so lange zusammenstehen lassen“, erklärt dazu das freigestellte Betriebsratsmitglied Ralf Köhn, der auch zu Ver.di gehört und von der Niederlassung des Betriebes in Neubrandenburg kommt. „Ich habe heute die Kollegen hier als Verdi-Mitglied zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Ab Montag gehen sie wieder ganz regulär arbeiten.“

Anzeige

Die Gewerkschaft möchte damit ihrer Forderung nach 5,5 Prozent mehr Lohn Nachdruck verleihen. Vom Warnstreik in MV seien 360 000 Haushalte betroffen. An diesem Wochenende bleiben bis zu 440 000 Briefe und bis zu 50 000 Pakete liegen.

Weitere OZ+ Artikel

Im Verteilerzentrum Neubukow wird nicht gestreikt

Es sei ein punktueller Streik, um dem Arbeitgeber zu zeigen: „Wir sind nicht einverstanden, mit dem, was ihr da macht“, sagt Ralf Köhn und ergänzt, dass am Montag und Dienstag dann in Bonn die dritte Runde der Tarifverhandlungen laufe. Es werde also nicht in der ganzen Niederlassung gestreikt, so zum Beispiel auch nicht in Neubukow.

Doch auch in Bad Doberan herrscht auf dem Hof der Post AG noch Geschäftigkeit, junge Leute packen hier die Transporter mit Paketen proppenvoll. Ihr Teamleiter erklärt dazu nur kurz, dass eben nicht alle Kollegen streiken würden und verweist die Presse an eine Vorgesetzte in Rostock.

Gewinn soll im ersten Halbjahr um 50 Prozent gestiegen sein

Ralf Köhn erklärt, dass insbesondere Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen auf ihre Entfristung hoffen würden und deshalb „eher ein bisschen Angst hätten“. Vom Stammpersonal her gebe es allerdings „eine sehr, sehr hohe Resonanz“ auf den Aufruf zum Warnstreik.

Der Arbeitgeber hätte vor Kurzem den Aktionären mitgeteilt, „dass er seinen Gewinn fürs erste Halbjahr um 50 Prozent steigern konnte.“ Insofern müsse man sagen, dass es die Postmitarbeiter verdient hätten, auch etwas von diesem Kuchen abzukriegen, zumal sie gerade in den letzten Monaten besonders viel geleistet hätten, betont der Gewerkschafter. Auch wenn 300 Euro Covid-Prämie, die vom Arbeitgeber gezahlt wurden, als Wertschätzung anerkannt werden: „Das hat nichts mit dem zu tun, was die Kollegen das ganze Jahr über leisten!“

Von Thomas Hoppe