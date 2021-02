Keine Märkte: Künstlerinnen rund um Bad Doberan entdecken das Internet

Buschmühlen

Künstler sind allgemein recht kreativ. Doch in diesen Tagen, in denen durch Covid-19 alles geschlossen bleiben muss, werden sie noch erfinderischer. Kunst und Kunsthandwerk im Internet zu verkaufen, wird mehr und mehr zu einer neuen Möglichkeit, Geld zu verdienen. Anne Weiß und Tochter Bathseba aus Buschmühlen bei Neubukow etwa haben sich kürzlich entschlossen, ihre Werke auf Etsy zu präsentieren, weil die Märkte weiterhin wegfallen – eine Plattform, auf der viel Handgefertigtes angeboten wird. Erst seit wenigen Tagen sind sie dabei. „Wir haben gerade unsere ersten beiden Ostereier verkauft“, sagt Anne Weiß. „Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht – auf Ebay hatte ich gar keinen Erfolg.“ Das Technische übernimmt allerdings Tochter Bathseba. „Das könnte ich nicht“, gibt die 60-Jährige zu.

Familiengeschichten und nordische Mythologie auf Eiern

Anne Weiß ist Malerin und Zeichnerin. Vor allem ihre Miniaturmalereien auf Hühnereiern bis hin zu Straußeneiern sind bekannt. Umfangreiche Geschichten malt sie auf die zerbrechliche Unterlage. Auch nordische Mythologien, für die sich so einige interessieren. „Das Schwierigste war mal, eine ganze Familie auf ein Ei zu bekommen. Alle wollen sich dann ja auch wiedererkennen“, erklärt die Künstlerin.

Kunstharzschmuck selbst gemacht

Bathseba Weiß wurde durch Freundinnen und Youtube-Videos, deren Zusammenschnitte auf Tiktok gezeigt wurden, auf Kunstharz-Schmuck aufmerksam. Die 19-Jährige nennt ihre Schmuck-Serie „Motchi Dragon“, die sie im Internet verkaufen wird. Kunstharz-Schmuck in vielen Farben und mit Einschlüssen wie Muscheln, Gold und anderem. Ein Stück Meer zum Mitnehmen sozusagen. Über Videos brachte sie sich die Grundhandgriffe dafür bei. „Ich arbeite jedoch immer noch daran, das Material zu verändern und musste bisher viel experimentieren, bis es so aussah, wie ich wollte“, sagt Bathseba Weiß. „Es macht Spaß, Leuten damit eine Freude zu bereiten.“

König Richard III. brachte ihre Mutter schon aufs Ei sowie Heinrich Schliemann, dessen Konterfei auf einem Straußenei im gleichnamigen Museum in Neubukow zu finden ist. „Das Malen auf der gewölbten Oberfläche ist nicht einfach“, sagt Anne Weiß. Im Sommer arbeitet sie als zweites Standbein in der Landwirtschaft. „Sonst ginge das gar nicht. Ich kümmere mich um Versuchsfelder hier im Bereich und Saatenanerkennung – und, ganz ehrlich, ich liebe diesen Job.“

Solidarische Administratoren helfen Künstlern

Uta Ehlers, die Leiterin des Bad Doberaner Kunsthofes, fährt eine andere Linie. „Online verkauft von unseren Mitgliedern niemand etwas, soweit ich weiß. Aber ich werbe über die Facebook-Seite des Kunsthofes sowie andere Doberaner Gruppen“, sagt sie. „Die Administratoren der Facebook-Gruppen sind in diesen Zeiten echt solidarisch, sonst dulden sie keine unerwünschte Werbung. Preise nenne ich grundsätzlich nur auf Anfrage oder mal in den Kommentaren“, sagt Uta Ehlers.

Lieferservice bringt Kunst zu den Kunden

„Fast jeden Tag poste ich etwas von unseren Angeboten, stelle auch einzelne Künstler und Kunsthandwerker aus dem Kunsthof vor.“ Dann können Gutscheine erworben werden. „Wir haben einen Lieferservice eingerichtet, der die Sachen zu den Kunden bringt“, erklärt Ehlers. „Der Kontakt läuft über mich und ich leite das dann weiter.“

Es war ein Versuch, der jedoch besser angenommen wird, als sie gedacht hätten. Das sei eine große Freude für alle. „Ich bin so dankbar dafür, denn sonst geht ja schon so lange nichts mehr – und die finanziellen Reserven sind aufgebraucht“, macht Uta Ehlers klar. „Auf unsere Kunsthof-Webseite schauen zu wenige. Deshalb sind die verkauften Gutscheine, auch wenn es noch nicht so viele sind, ein echter Lichtblick.“ Ihre staatliche Unterstützung lasse noch auf sich warten, bedauert die Künstlerin. Deshalb brauchten sie und auch die anderen Mitglieder des Kunsthofes jede mögliche Einnahme.

Internet: www.etsy.com, www.kunsthof-baddoberan.de

Von Sabine Hügelland