Kennzeichen fehlt: Bad Doberaner Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Die Polizei hat am Sonnabend einen alkoholisierten Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 49-Jährige gegen 15.40 Uhr auf der B 105 Ortsausgang Bad Doberan Richtung Rostock unterwegs. Da kein Versicherungskennzeichen angebracht war, stoppten die Beamten das Fahrzeug.

„Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,14 Promille erheblich alkoholisiert war. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch eine wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen“, so die Polizei.

Sie weist darauf hin, dass für das Fahren von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr eine Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung benötigt werden. An dem Roller müssen eine Versicherungsplakette, eine Fahrzeugidentifikationsnummer sowie das Fabrikschild angebracht sein. „Dieses wiederum muss die notwendigen Informationen zum Elektrokleinstfahrzeug, die maximal erreichbare Geschwindigkeit und Nummer der Betriebserlaubnis erkennen lassen“, informiert die Polizei, die bei Kontrollen immer wieder Verstöße feststelle.

E-Scooter fahren mindestens sechs und max. 20 Kilometer die Stunde. Die Mitnahme von weiteren Personen sei nicht gestattet. Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dürften damit unterwegs sein, jedoch nur auf Radwegen. Die Gehwege seien verboten.

„Für eine Fahrt mit dem E-Scooter gelten die gesetzlich vorgegebenen Promille-Grenzen von Kraftfahrzeugen. Jedoch kann sich strafbar machen, wer ab 0,3 Promille nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen“, teilt die Polizei weiter mit. „Für unter 21-jährige und Fahrerlaubnisinhaber in der Probezeit gilt die Null-Promille-Grenze.“

Von Anja Levien