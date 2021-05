Kinder aus Reddelich und Steffenshagen sollen in Kröpelin eingeschult werden

Kröpelin

Werden die künftigen Grundschüler aus Reddelich und Steffenshagen bald in Kröpelin statt Bad Doberan eingeschult? So zumindest sieht es die erste Änderung der Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen für allgemeinbildende öffentliche Schulen im Landkreis Rostock vor, über die der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales am Donnerstag beraten hat. Anlass für die Änderung ist die Raumsituation an den Grundschulen in Bad Doberan. Die Münsterstadt hatte sich an den Landkreis Rostock gewandt, weil die Räume für die steigenden Schülerzahlen nicht mehr ausreichten.

Neben einem Hortneubau, durch den vom Hort genutzte Klassenräume in der Lessing-Grundschule frei würden, brächte eine Änderung des Einzugsbereiches inner- und außerhalb der Stadt Entspannung.

Die Gemeinden Reddelich und Steffenshagen haben sich gegen einen Wechsel des Schulstandortes ausgesprochen. Darüber informierte das zuständige Amt Bad Doberan-Land den Landkreis. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass die Kinder auch ihre Freizeitbeschäftigungen, wie Vereine, Sport, Musik, in Bad Doberan hätten, die Eltern hier einkaufen, zum Arzt oder zum Amt gehen. Zudem seien die Busverbindungen nach Kröpelin für die Schüler nicht gut.

Landkreis Rostock lehnt Einwände ab

Die Einwände fanden beim Landkreis keine Berücksichtigung. „Dem Argument, dass die Schule viel schwieriger zu erreichen ist, kann seitens des Landkreises nicht gefolgt werden, da ab dem neuen Schuljahr eine neue Linie eingesetzt wird“, begründet dieser. Die Rückfahrt nach Reddelich und Brodhagen sei durch die Anpassung der bestehenden Linien 104 und 108 möglich. Nach Steffenshagen werde eine neue Linie an die Schulzeiten angepasst. Die Schule in Kröpelin könne die Schüler problemlos aufnehmen, ebenso der Hort. „Die persönlichen Bedürfnisse können in diesem Fall keine Berücksichtigung finden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt Kröpelin begrüßt die Änderung der Einzugsbereiche. Grund: „Mittel- und langfristig sind wir als Stadt bestrebt, an unserem Schulstandort mindestens eine Orientierungsstufe und wenn möglich sogar eine Regionale Schule zu etablieren, denn wir haben eine Grundschule in der Infrastruktur einer voll ausgestatteten Regionalen Schule mit den dazugehörigen räumlichen Kapazitäten“, teilt Hauptamtsleiter Ingo Schulz in einem Schreiben an den Landkreis mit und regte an, auch die Gemeinde Retschow für den Einzugsbereich hinzuzuziehen. Da eine Hortbetreuung in der Gemeinde nicht mehr möglich sei, könne man Schule und Hort in Kröpelin verknüpfen.

Der Landkreis lehnt dies ab. „Kinder müssten auf dem Schulweg nach Kröpelin in Bad Doberan umsteigen. Die Schulwegzeit würde 35 bis 40 Minuten betragen“, heißt es in der Begründung.

Der Kreistag muss über die Satzungsänderung noch entscheiden. Die nächste Sitzung ist am 16. Juni. Der Ausschuss gab die Empfehlung zur Zustimmung.

Von Anja Levien