Rerik

Es ist noch nicht vorbei: Probleme mit der Schilddrüse, Magen und Nieren, Schädigungen des Gehörs und vor allem die heimtückische Immunschwäche sind Hinterlassenschaften der Reaktorexplosion 1986 in Tschernobyl in der Ukraine. Seit 30 Jahren werden Kinder aus der Region nach MV eingeladen, um sich hier zu erholen. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Rerik sorgt dafür, dass weiterhin Kinder aus der verstrahlten Region in Weißrussland an der Ostsee gesunden können.

Insgesamt vier Wochen lang verbringen die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in der Pension „Meeresstern“ in Rerik ihre Sommerferien. Sie lieben den Strand und sind jeden Tag am Wasser. Zwei Wochen sind schon vorbei, die Zeit scheint zu fliegen. „Ich spiele so gern auf dem Hof. Mag aber auch den Strand und das Meer“, sagte die siebenjährige Ksenia. „Das Essen schmeckt sehr gut. Außerdem wir gehen oft Eis essen und die Menschen sind hier so nett“, findet der achtjährige Martin. Beide sind gehörlos.

Ksenia (7): "Ich spiele so gern auf dem Hof, aber das Meer finde ich auch schön und bin gern dort." Quelle: Sabine Hügelland

Die Kommunikation geht über die 43-jährige Sonderpädagogin und Begleiterin der Kinder, Olga Kyrichenka. „13 der Kinder sind hörgeschädigt“, sagte die Deutsch-Lehrerin Mascha Bratkowskaja. „Und jedes Jahr kommen andere mit.“ Sie ist seit 15 Jahren Betreuerin und gehört seit 20 Jahren der Stiftung „Freude den Kindern“ aus Minsk an. Der Verein ging aus der 1989 gegründeten Stiftung „Den Kindern von Tschernobyl“ hervor. Er fördert Erholungsaufenthalte für Kinder und Jugendliche aus verstrahlten Gebieten und unterstützt sozial schwache Menschen.

Geld- und Sachspenden ermöglichen Aufenthalt

Hinter dem „Meeresstern“ gibt es eine große Wiese mit vielen Spielgeräten und der Strand liegt fast vor der Haustür. Seit vier Jahren werden die Reisen von der Kirchgemeinde Rerik finanziert. „Ein Platz kostet um die 800 Euro“, sagte Renate Wollny. „In den Kosten sind die Unterkunft, Verpflegung, Transport und anderes enthalten“, so die Rerikerin. Allein für neun Plätze konnte sie Geld im Kirchenlädchen, das sie betreibt, einnehmen, in dem es unter anderem Kleidung aus zweiter Hand, selbstgemachte Marmeladen, Spielzeug und anderes gibt. „Die Leute bringen so viele wirklich schöne Sachen, weil sie uns unterstützen wollen, aber sie spenden auch Geld“, freut sich die 72–Jährige.

Dank der Kirchgemeinde verbrachten schon viele Kinder ihre Ferien in Rerik. Doch bald schon könnte das vorbei sein: „Nur noch drei Jahre bleiben uns, denn die Pension wurde verkauft. Was dann wird, wir wissen es nicht“, sagt Renate Wollny und wird nachdenklich. „Es sollte schon in Rerik sein, weil sonst noch mehr Fahrtkosten anfallen, wenn die Kinder ans Meer wollen“, sagte sie. „Manche Kinder haben so ein schweres Schicksal, das macht schon betroffen. Helfen ist wichtig.“

„Den Kindern wird so viel Schönes geboten“, sagt Mascha Bratkowskaja. „Wir waren unter anderem im Zoo und machten eine Bootsfahrt.“ Das ist Dank zahlreicher Unterstützer und Sponsoren möglich.

Kinder zeigen ihre gemalten Bilder

„Die Kinder fragten, warum die Menschen hier so freundlich zu ihnen sind und etwas schenken“, sagte Mascha Bratkowskaja. „So kam es auch vor, dass Urlauber ihnen einfach so ein Eis spendierten“, sagt sie und möchte wissen lassen: „Wir laden zum Gottesdienst in Rerik am 28. Juli um 10 Uhr mit den Kindern ein. Zu sehen sein werden auch gemalten Bilder von ihnen mit Motiven von hier und ihrer Heimat.“ Am 2. August fahren dann alle wieder nach Weißrussland. Im Gepäck werden sie viele Geschenke haben.

Sabine Hügelland