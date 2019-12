Seit Sommer 2019 ist das denkmalgeschützte Haus an der Promenade in Kühlungsborn in Besitz der Brüder Aschenbeck aus Oldenburg. Sie wollen wieder Leben in die Villa Baltic bringen. Was möglich ist, soll jetzt eine Bestandsanalyse zeigen. Die Schäden sind mit bloßem Auge sichtbar.