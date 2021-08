Rostock

Mehr als 16 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind laut Angaben des Landesgesundheitsamtes MV bereits geimpft. Mehr als 11 Prozent gelten als vollständig geimpft. Kinderarztpraxen bekommen jetzt richtig viel zu tun. Einige Kreise impfen sogar mit mobilen Teams inzwischen in den Schulen direkt.

Nachfrage war schon vor Stiko-Empfehlung hoch

Kinder- und Jugendarzt Steffen Büchner aus Güstrow berichtete schon vor der Stiko-Empfehlung von einer hohen Anfrage in den Praxen. Nun sei sie noch höher. Kinderärzte im Land würden die Impfung inzwischen allen 12- bis 17-Jährigen aktiv anbieten. Zuvor taten sie dies nur bei Risikopatienten. „Viele Eltern und Jugendliche haben genau darauf gewartet“, berichtet Büchner, der auch Sprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV ist.

„In allen Praxen wird geimpft, was das Zeug hält“

„In allen Praxen wird geimpft, was das Zeug hält“, so Büchner. Impfstoff sei genug da. „Wir haben da keine Not mehr“, sagt Büchner weiter. Er betont zudem noch einmal, schwere Covid-Verläufe bei Kindern seien selten, dennoch sei es richtig, sie zu impfen. „Es galt die Datenlage aus den USA abzuwarten. Das hat die Stiko gemacht und nun ihre Empfehlung ausgesprochen.“

Neue Quarantäne-Regeln an MVs Schulen Das Landesgesundheitsamt in Rostock hat das sogenannte Kontaktpersonenmanagement angepasst. Seit dieser Woche gelten folgende Regeln: Wird eine Schülerin oder ein Schüler positiv mit einem PCR-Test getestet, muss die betroffene Person in Quarantäne. Der Rest der Kohorte wird aber nicht automatisch in Quarantäne geschickt – wie es bislang gehandhabt wurde. Für diese Schülerinnen und Schüler gelten künftig neue Regeln. So soll die Anzahl der Quarantänefälle möglichst gering gehalten werden. Statt einer Quarantäne gilt in so einem Fall nun 14 Tage lang die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Schülerinnen und Schüler müssen täglich getestet werden. Ebenso sind diese Kinder und Jugendlichen von anderen Schülerinnen und Schülern zu trennen. Das bedeutet, dass nicht mehr größere Gruppen in Quarantäne müssen und weiter Präsenzunterricht in der Schule erfolgen kann. Werden jedoch mehr als eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet oder es treten mehrere Folgefälle auf, werden die Gesundheitsbehörden laut aktueller Regelung für die gesamte Kohorte Quarantäne anordnen. Diese Regelung gilt bis zur Stufe 3 (rot). Ab der Stufe 4 (dunkelrot) der risikogewichteten Einstufung muss die gesamte Kohorte ab dem ersten Indexfall in Quarantäne.

Sein eigenes Praxisteam impft erst nach Feierabend, zurzeit 24 Dosen in der Woche. „Das machen wir sozusagen in unserer Freizeit“, sagt Steffen Büchner. Andere Praxen verimpfen auch mehr in der Woche. Eine große Aufgabe für die Kinderärzte im Land – der normale Praxisbetrieb müsse auch weiterlaufen. Alle, die jetzt einen Piks bekommen, müssen in vier bis sechs Wochen für die Zweitimpfung wiederkommen. Die Ärzte müssen daher genau abwägen, wie viele Dosen sie bestellen.

Der Landkreis Rostock bietet inzwischen Impfungen direkt in den Schulen an. Mobile Teams sollen zunächst in neun Schulen im Kreis impfen. Geimpft werde laut Kreisverwaltung dort, wo sich mehr als zehn Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 Jahre sind, für eine Impfung entschieden haben. Das seien 227 von 3585 befragten Jugendlichen an Schulen des Kreises.

