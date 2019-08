Das Friederico Francisceum stand am 31. Juli unter Wasser. Ein Schulbetrieb zum Schulstart war nicht möglich. Nach und nach wurden für die Schüler jetzt Ausweichräume gefunden. Die Zehntklässler starten am Freitag, die elften Klassen am Donnerstag. Derweil laufen die Aufräumarbeiten in der Schule.