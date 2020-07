Heiligendamm

Urlaubszeit, Parkplatz-Suche, Knöllchen-Ärger. Aktueller Schauplatz: der Parkplatz am Kinderstrand in Heiligendamm. „Ich habe hier schon sehr oft geparkt“, erzählt die Rostockerin Dörte Rahming. „Und zwar ganz hinten – wenige Meter vor dem Weg hinunter zum Strandrestaurant ,Deck Beach Club’.“

An dieser Stelle – hinter der Abzweigung nach links zum Fahrradweg – sei eine Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, „in der immer alle quer zum Rand parken“, so Rahming. „Ich habe es noch nie anders gesehen – und es ist ja auch sinnvoll, weil dann mehr Autos nebeneinander stehen können.“

Wie soll man parken?

Nach ihrem Spaziergang am Strand sei sie zu ihrem Auto zurückgekommen und habe sich beim Anblick eines längs zur Fahrbahn parkenden Fahrzeugs noch gedacht: „Schön blöd, sich so hinzustellen – so passen doch viel weniger Autos auf die Fläche.“

Gedanken, die schnell verflogen seien – als sie hinter ihrem Scheibenwischer einen Strafzettel erblickte. „Ich habe also allen Ernstes ein Knöllchen wegen ,Parken am entlang der Fahrbahn angelegten Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung’ bekommen“, ärgert sich Rahming. „Offenbar hätte man auch dort hinten längs stehen sollen – das ist aber meines Erachtens nicht eindeutig ausgeschildert.“

Kritik an fehlenden Verkehrsschildern

Tatsächlich weisen Verkehrsschilder entlang der rechten Straßenseite darauf hin, dass hier das Parken auf dem Seitenstreifen erlaubt ist. „Direkt an der Zufahrtsstraße ist das ja klar“, sagt Dörte Rahming. „Da parkt man längs – aber hinten in der Ecke?“ Deshalb habe sie der Verwarnung auch prompt widersprochen. Begründung: Es gebe im betreffenden Bereich weder eine eindeutige Ausschilderung zur Parkordnung noch einen angelegten Fahrstreifen: „Deshalb habe ich so geparkt, wie ich es nach der Straßenverkehrsordnung gelernt habe – nämlich so, dass der Verkehr nicht gestört wird, dass aber auch niemand behindert oder belästigt wird.“

Klare Beschilderung: Hier wissen Fahrer, wie und wo sie ihr Auto abstellen dürfen. Quelle: Lennart Plottke

Was Rahming meint: „Es sollte nicht unnötig Parkraum verschwendet werden – deshalb habe ich rechtwinklig zum Rand geparkt, denn beim Längs-Parken hätte ich mehrere Stellplätze blockiert und anderen die Möglichkeit genommen, ihr Auto abzustellen.“ Doberans Stadtverwaltung sei ihren Argumenten leider nicht gefolgt: „Juristisch ist sie damit vermutlich im Recht – und ich werde das Geld jetzt bezahlen, weil streiten hier keinen Sinn hat.“ Man könne zehn Autofahrer fragen – „vermutlich wird keiner wissen, wie es an der Stelle richtig wäre“.

Bürgermeister macht sich vor Ort ein Bild

Er sei dankbar für den Hinweis, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und stellt klar: „Es geht der Stadt hier nicht ums Geld eintreiben – wir wollen nur Ordnung schaffen.“ Deshalb werde er sich jetzt umgehend selbst ein Bild vor Ort machen – gemeinsam mit Bürgeramtsleiter Rüdiger Matthews sowie den „Verkehrswächtern“. Apropos: „Bei unklaren Verkehrssituationen war eigentlich angedacht, den Leuten einen kleinen Hinweiszettel an die Windschutzscheibe zu klemmen und eben nicht gleich Knöllchen zu verteilen“, macht Arenz deutlich. „Vielleicht müssen wir die Mitarbeiter hierfür noch einmal sensibilisieren.“

„Es geht der Stadt hier nicht ums Geld eintreiben – wir wollen nur Ordnung schaffen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Eine Ankündigung, die bei Dörte Rahming auf offene Ohren stößt: „Vielleicht lässt sich ja erreichen, dass die Stadt hier konkrete Ausschilderungen anbringt, statt diese Fahrer-Falle weiter offen zu lassen.“

Klare Regelungen für Wohnmobile

Immerhin: Ein anderer Problemfall scheint in Heiligendamm gelöst zu sein. Immer wieder hatten Wohnmobile und Camper wild auf dem Saisonparkplatz an der Seedeichstraße geparkt. Sie blockierten oftmals mehrere Stellflächen, Beschwerden gingen bei der Stadt ein. „Wir haben hier ein Schild aufgestellt, dass Wohnmobile und Caravans auf diesem Platz nicht erlaubt sind“, sagt Jochen Arenz. „Und gleichzeitig Ausweichmöglichkeiten geschaffen – die Lage hat sich beruhigt.“

Keine Wohnmobile oder Wohnwagen: Seit der neuen Beschilderung hat sich die Situation auf dem Saisonparkplatz an der Seedeichstraße entspannt. Quelle: Lennart Plottke

So gebe es jetzt beispielsweise Caravanstellplätze am Kinderstrand, so Arenz: „An der Straße im Wald können etwa 20 Wohnmobile ab Höhe Liegnitzsteg stehen, wenn sie ein Parkticket gezogen haben.“ Weitere Flächen gibt es auf dem Waldparkplatz in der Nähe des Jagdhauses.

Von Lennart Plottke