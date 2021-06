Kindertag: Diese Überraschung gibt es in Kühlungsborn und Bad Doberan

Bad Doberan/ Kühlungsborn

Die Städte Bad Doberan und Kühlungsborn haben am heutigen Dienstag, dem Kindertag, eine Überraschung für alle Kinder vorbereitet.

In Bad Doberan sind Kinder von 15 bis 17 Uhr auf den Markt eingeladen. Wie Bürgermeister Jochen Arenz mitteilt, wird es hier kostenlos Eis für die Kleinen geben und Zauberer Daniel wird für Unterhaltung sorgen. Das sei mit dem Landkreis Rostock so abgestimmt. „Wir wollen Kindern eine Freude machen“, so Arenz, verweist aber auch darauf, es keine Ansammlungen geben darf. Vor der Corona-Pandemie hatte die Stadt jedes Jahr ein Fest zum Kindertag auf dem Kamp organisiert.

In Kühlungsborn dürfen die Kinder kostenlos Riesenrad fahren. Dazu lädt die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kooperation mit „#MeinRad“ ein. Das Riesenrad steht auf dem Baltic Platz. Am Dienstag können Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenden kostenfrei Riesenrad fahren und den Blick auf Ostsee, Kühlungsborn und Kühlung genießen.

Bei der Wikinger 18 Abenteuer-Minigolf Anlage in der Hermannstraße gibt es für jedes Kind eine kleine Tüte Popcorn.

Auch der Kulturverein Steffenshagen möchte allen Kindern der Gemeinde zum Kindertag gratulieren. Wie Vereinsmitglied Uwe Algner-Schleritt mitteilt, werden die Kinder eine Kleinigkeit als Erinnerung im Briefkasten finden.

Von Anja Levien