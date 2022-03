Nienhagen

Es geht wieder los. Der Kulturverein Ostseebad Nienhagen lässt sich nicht unterkriegen. In den vergangenen zwei Jahren konnten wegen Corona nur wenige Projekte realisiert werden, auch wenn alles fest gebucht war. Nun stellten die sechs Mitglieder – Susanne Scheppan, Vivian Kersten, Kerstin Heil, Andreas Schulz, Hermann Duve und Thomas Pätow – ihr neues Jahresprogramm vor. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses Jahr alle Veranstaltungen stattfinden können“, so der Vorsitzende Thomas Pätow. „Allerdings muss ich betonen, dass die Termine ohne Gewähr sind, denn es kann immer etwas dazwischen kommen. Im Fall der Fälle bei mir nachfragen: 0152 26284450.“

Kabarettist Michael Ruschke tritt auf

Schon am 22. April geht es los. „Quarantiert Coronafrei“ nannte der Kabarettist Michael Ruschke seinen Auftritt. Bereits durch sein Programm „Der Bierprüfer“ ist er in Nienhagen bekannt. „Das kam sehr gut an. Klasse, dass er wiederkommt“, sagt Pätow.

„Wir haben die diesjährigen Veranstaltungen eins zu eins von den Vorgänger-Jahren übernommen“, erklärt er. „Da wir sie seit zwei Jahren verschieben mussten, dafür jedoch Spendengelder, wie zum Beispiel von den Stadtwerken Rostock, flossen, müssen wir das so machen.“

Gemeinde und Sponsoren unterstützen den Verein

Zwar unterstützt auch die Gemeinde jährlich den Verein, dennoch bedarf es weitere Zuschüsse für bekannte Künstler und Vortragende. Leider konnte die Band Dhun, gegründet von Wissenschaftlern verschiedener Forschungsinstitute und Universitäten sowie Künstlern aus Dresden, Indien und Schweden, nicht mehr engagiert werden. Sie haben anderweitige Auftritte. „Schade, wirklich.“

Open-Air-Kino und Küstensingen

Nur die Open-Air-Kino-Events gingen 2021 an den Start sowie der Hohenfelder Chor, der zweimal auftrat. Das Küstensingen erfährt nun eine Neuauflage. Am 1. Juli ist der Hohenfelder Chor ab 14.30 Uhr an der Promenade zu Gast, der mit bekannten Melodien für Stimmung sorgen möchte. Er kommt am 12. August noch einmal ins Ostseebad an die Promenade, wieder um 14.30 Uhr.

Ebenfalls am 12. August und nach Einbruch der Dunkelheit geht es los mit der Open-Air-Kino-Reihe auf der Festwiese, dort, wo sich die Freilichtbühne befindet. Weitere Open-Air-Kino-Vorstellungen laufen am 4., 12. und 26. August. „Was gezeigt wird, geben wir noch rechtzeitig bekannt“, lässt Pätow wissen. „Das kommt auch darauf an, wie viel Geld wir mit anderen Veranstaltungen einnehmen.“ Denn es fallen Ausleihgebühren an.

Nachtwächterrundgänge sind sehr beliebt

„Glück hatten wir 2021 mit den beliebten Nachwächterrundgängen. Sie konnten sechsmal durchgeführt werden“, sagt er. Auch in diesem Jahr, im Juli und August, finden sie statt. Wenn Corona es zulässt, auch wieder mit Pferdekutschfahrten zur Siedlung Alte Schule – dem älteren Teil von Nienhagen. Das ist eine besondere Zeit für Thomas Pätow, der im vergangenen Jahr ein neues Nachtwächterkostüm von der Gemeinde erhielt und mit Anekdoten sowie Wissenswertem zur Nienhäger Geschichte aufwarten wird.

Kulturverein präsentiert sich im August

Der 19. August ist dem Kulturverein selbst gewidmet. Die Vereinsmitglieder konnten einen Shantychor sowie eine Inklusionsband aus Lübeck, zu der Menschen mit und ohne Handicap gehören, für diesen Tag gewinnen. Ebenfalls wird es eine Modern Dance Show geben. Ein weiterer Höhepunkt ist die Band Bad Penny, die den Abend rockt. Das Sponsoring für diesen Kulturtag stammt von Aktion Mensch und der Ehrenamtsstiftung MV.

Traditionell gibt es im Freizeitzentrum an der Festwiese eine Ausstellung. Das Thema ist eine Autogrammsammlung mit internationalen Stars, die dem Sammler und Kulturwissenschaftler Gunnar Grätz gehört. Außerdem ist wieder der Verkauf von Produkten der DRK-Werkstätten Rostock angedacht sowie die Aufführung eines kleinen Theaterstückes – gestaltet durch Menschen mit Behinderungen.

Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres

Im September geht es am 9. mit einem Theaterabend weiter. Die Theaterwissenschaftlerin Cornelia Gutermann-Bauer ist erneut zu Gast mit ihrem Programm „Das wahre Leben ist doch anders“, eine Suche nach dem Glück. Frei nach Anton Tschechow.

Ein Musikalisch-Literarischer Abend mit Jürgen Wegschneider und Markus Maria Winkler wird am 16. September geboten. Die Gäste können sich auf einen heiteren Tucholsky-Abend freuen.

In der Vorweihnachtszeit ist des Weiteren ein Bläserkonzert an der Promenade geplant. „Vielleicht können wir auch ein vorweihnachtliches Kinderprogramm mit reinnehmen. Aber auch das hängt von den Einnahmen ab“, sagt Thomas Pätow.

Von Sabine Hügelland