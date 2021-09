Bad Doberan

Das Kinoprogramm in Bad Doberan wird immer besser: Der Kino- und Kulturverein Bad Doberan wurde am Donnerstag erneut mit dem Kinokulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Er gewann den Spitzenpreis für das beste Jahresprogramm 2020 in der Kategorie nichtgewerblicher Spielstätten. „Wir freuen uns sehr“, sagt der Vereinsvorsitzende Torsten Schellin – zumal das vergangene Jahr wegen Corona besonderes hart gewesen sei. „Aber langanhaltende Qualität zahlt sich aus.“ Für den Kino- und Kulturverein ist es nicht die erste Auszeichnung. „Wir haben uns langsam gesteigert: 2018 haben wir den Kinopreis für ein sehr gutes Programm bekommen, 2019 für ein ausgezeichnetes und jetzt den Hauptpreis“, sagt Torsten Schellin. Das sei ein Ansporn. „Wir können natürlich nicht jedes Jahr so einen Preis absahnen, aber es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert.

Auch Kino in Kühlungsborn ausgezeichnet

In der Kategorie der gewerblichen Spielstätten zum wiederholten Mal ausgezeichnet wurde auch das Ostseekino Kühlungsborn. Es erhält für ein sehr gutes Jahresprogramm 2020 5500 Euro. Eine Auszeichnung für ein hervorragendes Jahresprogramm erhielt das Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock- und damit 8500 Euro. Hauptpreisträger des Kinokulturpreises ist das Kino Movie Star in Parchim. Die Betreiber dürfen sich über eine Prämie in Höhe von 13 000 Euro freuen.

Die Auszeichnungen wurden am Donnerstagabend im Rahmen des 30. Filmkunstfestes verliehen. Die von der Staatskanzlei in Schwerin im Vergleich zu 2020 nochmals um 25 000 Euro auf nun insgesamt 100 000 Euro aufgestockte Summe der Prämien ging diesmal an 25 Kinos in Mecklenburg-Vorpommern, davon an 12 gewerbliche und 13 nichtgewerbliche Spielstätten, für ein qualitativ herausragendes Jahresprogramm 2020.

Betreiber sollen in Vielfalt investieren

Der Kinokulturpreis soll für Kinobetreiber im Land ein Anreiz sein, in die Qualität und Vielfalt ihrer Kinoprogramme zu investieren.

Bewerben konnten sich die Betreiber gewerblich betriebener Filmtheater in Mecklenburg-Vorpommern, die für 2020 mindestens 150 Vorführungen und mindestens fünf Monate Spielbetrieb nachgewiesen haben, sowie Betreiber nichtgewerblicher Spielstätten und Filmclubs.

Bis Mitte Juni 2021 hatten sich erstmals über 30 Kinos mit ihren Spielplänen des Kinojahres 2020 beim Projektträger des Kinokulturpreises, der Filmland MV in Schwerin, beworben. Deren Geschäftsführer Volker Kufahl sagt: „Die Landesregierung lässt die Kinos nicht im Stich. Wir freuen uns über die erneute substanzielle Erhöhung der Preisgelder, die den ausgezeichneten Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern im Land helfen wird, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern und den Neustart zu erleichtern.“

Von Cora Meyer