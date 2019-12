Kinos in Kühlungsborn und Doberan mit Preis ausgezeichnet

Kühlungsborn

Ausgezeichnete Kinos gibt es in der Region – jetzt auch offiziell. Sowohl das Kamptheater in Bad Doberan als auch das Ostseekino in Kühlungsborn haben einen der ersten „ Kinokulturpreise in Mecklenburg-Vorpommern“ gewonnen. Sie wurden am Montagabend in Rostock verliehen.

Das Kino in Kühlungsborn ist für sein „gutes Jahresprogramm“ in der Kategorie „Gewerbliche Filmtheater“ ausgezeichnet worden. Eigentümer Peer Kretzschmar erhält 1500 Euro Preisgeld. Der Kino- und Kulturverein Bad Doberan wurde mit 350 Euro für ein „sehr gutes Jahresprogramm“ in der Kategorie „Nicht-gewerbliche Filmtheater“ geehrt.

Auszeichnung spornt Kinobetreiber an

„Ich freue mich, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird“, sagt Peer Kretzschmar. „Den Eindruck hatte ich in den anderen Jahren nicht. Es spornt ja auch an, wenn man weiß, dass es gewürdigt wird.“ Er halte es für angebracht, dass Mecklenburg-Vorpommern auch mal etwas für seine Kinos tut – auch finanziell. Es gab jahrelang nichts, „nur bei der Digitalisierung des Kinos haben wir ein paar Mark bekommen.“ Gerade für kleine Kinos sei es nicht einfach, zu bestehen. Im kommenden Jahr feiert er 30. Jubiläum. „Angefangen haben wir als Sommerbau, ohne Isolierung, ganz einfach.“ Erst seit 1997 sei das Ostseekino ganzjährig geöffnet gewesen.

Preisgeld von der Staatskanzlei Preisgelder in Höhe von insgesamt 25 000 Euro hat die Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt. In MV gibt es etwa 80 bis 90 gewerbliche und nicht-gewerbliche Spielstätten. In der Jury saßen Gesine Ferchland (Burg Theater in Burg, Sachsen-Anhalt), Holger Tepe (City 46/Kommunalkino Bremen) und Sven Weser (Programmkinos Ost in Dresden). Weitere Informationen zu den übrigen Preisträgern finden Sie unter www.filmland-mv.de

Umfangreiches Programm

Den Kinokulturpreis hatte die Filmland MV GmbH ausgelobt. Im Auftrag der Landesregierung organisiert sie das Filmkunstfest MV und berät Filmteams. „Die Kinobetreiber in Mecklenburg-Vorpommern leisten unter schwierigen Rahmenbedingungen einen unverzichtbaren Beitrag für das kulturelle Leben in diesem Bundesland. Gerade in den ländlichen Regionen müssen die Kinos als Kulturorte unterstützt und gestärkt werden“, sagt der Geschäftsführer, Volker Kufahl.

„Im Rahmen der Schulkinowoche hatten wir schon mal Kontakt mit der Filmland MV“, sagt Peer Kretzschmar. Dann sei er angeschrieben worden mit der Bitte, sich für den Kinokulturpreis zu bewerben. „Ausgerechnet im August. Wissen die eigentlich, was da bei mir los ist?“, sagt der Kühlungsborner Kinobetreiber, dessen Haus in der Urlaubssaison auch viele Besucher hat.

Trotzdem habe er sich hingesetzt und die nötigen Unterlagen zusammengesucht. „Einen lückenlosen Spielplan für das ganze Jahr musste man einreichen“, sagt er, und einen langen Fragebogen ausfüllen. Dabei sei ihm bewusst geworden, wie viele Vorstellungen es im Ostseekino gebe. In dem einzigen Saal des Hauses hatte sich im vergangenen Jahr 2370-mal der Vorhang gehoben, zusätzlich veranstaltet Peer Kretzschmar im Sommer regelmäßig Kinovorstellungen am Strand.

Mehr Bewerbungen als erwartet

25 Kinobetreiber und Vereine hatten sich für den Preis beworben. „Die Resonanz übertrifft unsere Erwartungen bei weitem“, sagt Volker Kufahl, Geschäftsführer der Filmland MV. „Wir hatten angesichts des Aufwandes für die Kinobetreiber, ihre Jahresprogramme für 2018 zu dokumentieren, mit weniger Einreichungen gerechnet. Aber viele Kinobetreiber haben verstanden, dass der neue Kinokulturpreis eine Chance ist, für ihre wertvolle filmkulturelle Arbeit unter oft schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen erstmals auch eine öffentliche Anerkennung zu bekommen.“

Vor Jahren hatte sich Peer Kretzschmar schon einmal um einen Preis beworben, damals handelte es sich um eine bundesweite Auszeichnung. Daraus wurde allerdings nichts. „Unser Programm hat sich inzwischen aber auch weiterentwickelt“, sagt der leidenschaftliche Cineast. „Wir machen zum Beispiel auch Kabarett und zeigen besondere Filme.“ Einige davon lägen ihm besonders am Herzen. „Der Junge muss an die frische Luft“ von Hape Kerkeling etwa. „Der läuft bei mir seit fast einem Jahr, er hat es verdient, gezeigt zu werden.“

Preisgeld wird in den Saal investiert

Um den Besuchern eine größere Auswahl bieten zu können, will Peer Kretzschmar einen zweiten Kinosaal bauen. Das Preisgeld wird aber vermutlich zunächst einmal in den alten fließen. „Die Isolierung muss gemacht werden und ich muss einige Sitze reparieren.“ Auch die vorgeschriebene Einführung eines neuen Kassensystems werde Geld kosten. Und er hat noch weitere Pläne: Im kommenden Jahr will der Kinobetreiber Solarpaneele auf dem Dach des Kinos befestigen, um es möglichst autark mit Energie versorgen zu können.

Momentan sei das Kino in einer guten Position. „Es war ein gutes Jahr“, sagt Peer Kretzschmar. Tage mit weniger Besuchern habe er durch das Strandkorbkino kompensieren können. Im Vorjahr sei es wegen der langen Hitzeperiode schwieriger gewesen. „Es ist noch nicht alles perfekt“, sagt der Kinobetreiber, „aber wir machen anscheinend einiges richtig.“

