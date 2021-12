Viele Flaschen Glühwein aus Beeren und Blüten stehen bei Frank May in seiner privaten Kellerei im Landkreis Rostock. Eigentlich sollten sie auf einem Weihnachtsmarkt verkauft werden, doch der musste coronabedingt schließen. Das Heißgetränk für den Winter wird im Sommer hergestellt.

In Kirch Mulsow stellt das Ehepaar Ines Pillat-May und Frank May in seiner Scheune sehr aromatische Weine her, auch Glühweine. Normalerweise verkaufen sie diese auf Märkten, die jedoch gerade nicht stattfinden. Quelle: Sabine Hügelland