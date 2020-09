Kirch Mulsow

Der Vorsteher vom Amt Neubukow-Salzhaff, Thomas Jenjahn, besitzt seinen Teddy Petzi seit sechs Jahrzehnten. „Den hat mein Vater am Tag meiner Geburt gekauft“, erzählt der 60-jährige Kirch Mulsower anlässlich des Tags des Teddybären am 9. September. „Mein Vater war damals Rohrleitungsmonteur und ist gemeinsam mit seinem Kollegen in irgendeinen Spielwarenladen gefahren und hat dort den gelben Teddy, der mit Holzwolle vollgestopft ist, erworben.“

Zwar habe er mit der Zeit ein paar Scheuerstellen bekommen und die Arme hätten schon mal angenäht werden müssen, auch das Knurrgeräusch funktioniere nicht mehr, doch Petzi ist noch da: „Er saß immer irgendwo, und als wir mal weggezogen waren, hatte ihn eine Zeit lang meine Oma. Sie hat ihn auch immer eingestrickt“, erzählt Thomas Jenjahn und meint damit, dass sein Petzi stets ein flottes Kostüm angehabt hätte.

Anzeige

Heute soll es sich das Bärchen in der Ferienwohnung seines Besitzers gemütlich machen, doch zu einem Fototermin war es leider nicht bereit.

Von Thomas Hoppe