Bischof weiht zwei neue Glocken für Rethwisch

Sie sollen den Rethwischern künftig die Stunden schlagen –und wären selbst fast zu spät gekommen: Zwei neue Glocken sollen demnächst im Turm der Dorfkirche hängen. Am Sonntagnachmittag wurden sie von Bischof Tilman Jeremias in einem Gottesdienst feierlich geweiht.

„Eigentlich sollten die Glocken dabei auch zum ersten Mal geschlagen werden“, sagte Pastorin Ulrike Dietrich. „Aber sie sind erst am Freitag hier angekommen, sodass wir sie noch nicht aufhängen konnten.“ Bereits mehrfach hatte die Weihe verschoben werden müssen, weil die Gießerei in Verzug geraten war. Umso glücklicher ist man nun in Rethwisch, dass die Sonntagsglocke und die Gebetsglocke endlich da sind.

Pastorin Ulrike Dietrich begrüßte die beiden Instrumente zu Beginn des Gottesdienstes in der voll besetzten Kirche. „So einen Tag gibt es nur alle 200 bis 300 Jahre“, sagte sie. Denn dieses Alter erreichen die Glocken. Die größte Rethwischer Glocke, die inzwischen seit 77 Jahren allein im Turm hing, ist sogar 600 Jahre alt. „Wenn ich daran denke, läuft mir ein Schauer über den Rücken“ sagte Tilman Jeremias.

Glockengießen wie bei Schiller

Die beiden anderen Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg abgeholt und eingeschmolzen. „Für Waffen“, sagte Bischof Jeremias. „Welch ein Frevel und Missbrauch dieser uralten Instrumente!“ Verblieben ist die älteste und gleichzeitig wertvollste Glocke aus dem Jahr 1412. Sie wird nun geschont und nur noch an Feiertagen erklingen. Die beiden Nachgüsse sind bei der Gießerei Bachert in Neunkirchen bei Heidelberg entstanden. Seit 1725 hat das Familienunternehmen Erfahrung. Unter anderem die Glocken für die Dresdner Frauenkirche stammen von dort.

Um das Gießen mitzuerleben, war eine kleine Delegation der Gemeinde nach Neunkirchen gereist. „Die wenigsten haben die Gelegenheit, so etwas einmal mitzuerleben“, sagte der Bischof, der in seiner Zeit als Pastor in Rostock Nachgüsse von Glocken begleitete. Das Gießen ist ein Traditionshandwerk. „Es geschieht am Freitag um 17 Uhr am Nachmittag – ob es den Gemeinden passt oder nicht“, sagte der Bischof. „Denn das ist die Sterbestunde von Jesus.“ Und: „Das läuft auch heute noch genauso ab wie in dem Gedicht von Friedrich Schiller.“ Erst, wenn die Glocke aus der Erde geholt werde, wisse man ob alles gut gegangen ist. „Es wird spannend sein, wenn wir die Glocke das erste Mal hören können.“ Er versprach der Gemeinde einen „wunderbaren Gis-Moll-Dreiklang“.

Zahlreiche Spenden ermöglichten den Nachguss

Dem Einbau der Glocken waren sehr umfangreiche Instandsetzungen vorausgegangen. So mussten die mittelalterlichen Glockenstühle aus Eiche repariert und der beschädigte Turm saniert werden. Die Turmverkleidung aus Eichenholzbohlen wurde vollständig erneuert und das Dach neu gedeckt.

Dass nun wieder drei Glocken im Turm hängen werden, ist dem Einsatz der Gemeinde zu verdanken. Allein der Nachguss der beiden Glocken kostete um die 35 000 Euro. Für handwerkliche Arbeiten, Statiker und anderes kamen noch einmal 5000 Euro hinzu. Der „Verein zur Erhaltung der Dorfkirche in Rethwisch“ sammelte um die 7000 Euro an Spendengeldern ein. Erst bei der Kollekte am vergangenen Sonntag kamen noch einmal 25 Euro für das Aufhängen der Glocken zusammen. Finanzielle Unterstützung leisteten die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung der Ostseesparkasse.

Beim Gießen zeigte die kleinste der drei Glocken bereits ihr Temperament: Sie bot die größte Flamme und einen lauten Knall. Wie Familienmitglieder begrüßten die Rethwischer denn auch die neuen Instrumente. Nach dem Festgottesdienst nutzten viele die Gelegenheit, sie aus der Nähe zu betrachten, ein Foto zu machen und die Inschriften zu lesen, die die Gemeinde ausgewählt hat. Sie lauten „O, Land, Land, Land höre des Herrn Wort“ und „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn“.

