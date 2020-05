Kirche in Parkentin erhält Geld vom Bund

Parkentin

Der Bund fördert zum zweiten Mal die Sanierung der Kirche Parkentin. Wie die Bundestagsabgeordneten Frank Junge ( SPD) und Karin Strenz ( CDU) mitteilen, habe der Haushaltsausschuss des Bundestags 163 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm zur Verfügung gestellt.

Nach den 120 000 Euro Fördermitteln des Bundes im Jahr 2018 für die Sanierung der Kirchturmfassade, sind die jetzt eingeworbenen 163 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen. „Da wegen der Vielzahl der eingereichten bundesweiten Bewerbungen nur ein Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte, bin ich froh und glücklich darüber, dass das auch diesmal wieder geklappt hat“, teilt Junge mit.

Im Fokus: Dachkonstruktion und Fassade

„Vor allem freue ich mich aber für die Mitglieder der Kirchgemeinde und des Fördervereins sowie für Pastor Eckard Krause die sich alle seit vielen Jahren mit ganz viel Herzblut für den Erhalt ihrer Kirche einsetzen.“ An der Kirche sollen jetzt die Sanierung der Dachkonstruktion, der Fassade und die Restaurierung der inneren Raumschale fortgeführt werden.

Auch SPD-Landtagsabgeordnete Stefanie Drese, die ebenfalls in Kontakt mit den Parkentinern steht, freute sich über die Nachricht aus Berlin. „Es ist auch eine Wertschätzung der großartigen Ehrenamtsarbeit des Fördervereins“, sagte sie.

Stück Lokalgeschichte am Leben erhalten

Neben Parkentin fördert der Bund in Mecklenburg-Vorpommern auch Kirchen in Neuburg, Neukloster und Spornitz. „Als Abgeordnete für unsere Region liegt es mir sehr am Herzen, unsere Historie in Form kultureller Baudenkmäler zu erhalten und zudem weiterzuentwickeln“, sagte Karin Strenz. „Durch diese großartigen Nachrichten gelingt es uns, ein wichtiges Stück unserer Lokalgeschichte am Leben zu erhalten, die insbesondere für die Einwohner identitätsstiftend ist.“

Von Anja Levien