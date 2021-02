Kühlungsborn

Sie klingeln trotz Corona: Die Männer und Frauen vom Besuchsdienst der evangelischen Kirchengemeinde Kühlungsborn. Acht Ehrenamtliche besuchen in dem Ostseebad alle Gemeindemitglieder, die älter werden als 70 Jahre. „Die Leute sehen es als Lichtblick, dass jemand kommt“, sagt Iris Garbe. Viele wünschten sich, dass die pensionierte Altenpflegerin auf einen Kaffee hereinkommt. „Aber wir müssen uns zurückhalten.“ Auf ein Gespräch bleiben sie trotzdem – vor der Haustür, im Treppenhaus oder vor dem Balkon. „Wir wollen ja keinen anstecken“, sagt Iris Garbe.

Auch Matthias Borchert, Pastor der evangelischen St. Johannis-Gemeinde in Kühlungsborn, versucht, weiterhin Kontakt zu seinen Gemeindegliedern zu halten. „Zu den Jugendlichen habe ich Verbindung per WhatsApp“, sagt er. Der Pastor ist froh, dass in Kühlungsborn noch Gottesdienste stattfinden. Das dürfe nicht er entscheiden, sondern die Kirchenältesten, sagt er. „Es ist wichtig, dass Kirche das anbietet.“ Es gebe viele, die den Gottesdienst brauchten. „Und wir passen ja auch auf, führen Listen und halten Abstand.“

Briefe an Gottesdienstbesucher

Die Anzahl der Besucher, die in die hölzerne Kirche kommen, ist in der Corona-Zeit stark zurückgegangen. Früher predigte Matthias Borchert von der Kanzel aus vor 70 bis 80 Menschen, dazu kamen noch Urlauber. Mittlerweile sind es noch 15 bis 30 Besucher und der Pastor steht auch während der Predigt vor dem Altar. „Videoübertragungen machen wir nicht“, sagt er. „Wir haben viele ältere Gemeindeglieder, die können damit nicht umgehen.“

Sie kontaktiert die Gemeinde auf einem anderen Weg: „Wir werden jetzt wieder Briefe schreiben an treue Gottesdienstbesucher, die gerade nicht kommen können.“ Aufs Briefe Schreiben verlegt man sich auch in der Münstergemeinde in Bad Doberan – beispielsweise von der Morgenandacht. „Wir verteilen sie an knapp 50 Adressen“, sagt Pastor Albrecht Jax. „An treue Gottesdienstbesucher, die sonst immer da wären.“ Immerhin 20 bis 25 Menschen kämen noch zu den Morgengebeten.

Kurze Telefonate helfen

Auch der telefonische Kontakt ist wichtig. „Wir stellen Listen zusammen mit Menschen, von denen wir denken, es wäre gut, wenn wir da ab und zu mal anrufen“, sagt Albrecht Jax. Auch die Mitarbeiter der Gemeinde und die Kirchenältesten griffen dafür zum Hörer. „Das muss gar nicht lang sein.“ Auch die Mitarbeiter der Suppenküche halten in diesen Tagen die Augen besonders weit offen. Die Mitarbeiter fragten nach, wenn jemand häufiger nicht käme, sagt der Pastor. „Ich weiß von etlichen, denen das persönliche Gespräch extrem fehlt. Ein Telefonat ist schon was, aber Mimik und Gestik sind auch wichtig.“

„Wir stellen Listen zusammen mit Menschen, von denen wir denken, es wäre gut, wenn wir da ab und zu mal anrufen.“ Pastor Albrecht Jax, Münstergemeinde Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Auch die Kommunikation mit den Konfirmanden lief bis vor Kurzem noch analog – per Brief. „Oder wir haben uns an verschiedenen Orten draußen getroffen“, sagt Albrecht Jax. „Am Samstag hatten wir zum ersten Mal ein Zoom-Meeting, jeweils etwa anderthalb Stunden.“ Die Videokonferenz könne die persönliche Beziehung nicht ersetzen. „Aber es ist gut, dass man sich mal gesehen hat.“

Per Zoom finden in der Münstergemeinde auch die Mitarbeiterbesprechungen statt, der Kirchengemeinderat tagt im Umlaufverfahren. Persönliche Besuche bei Gemeindegliedern, wie etwa zu Traugesprächen und Geburtstagen, versucht Albrecht Jax einzuschränken. „Ich bin eher zurückhaltend.“

Technik nicht für alle zugänglich

Nicht einfach ist die Situation auch für Gemeindepädagogin Anne Jax: „Die Kinder zu erreichen, ist das Schwierigste“, sagt sie „Je kleiner sie sind, desto schwieriger. Man kann immer nur den Weg über die Eltern gehen. Aber die sind voll, gerade wenn sie mehrere Kinder haben.“ Und für sie ist es auch eine prinzipielle Frage: „Ich will auch nicht, dass man ein digitales Endgerät haben muss, um an den Gruppen teilnehmen zu können.“ Diese finanziellen Möglichkeiten habe nicht jeder. „Man muss akzeptieren, dass gerade nichts ist.“

Vor Kurzem hat sie zum ersten Mal ein Treffen der Krabbelgruppe über Zoom veranstaltet. Das habe nicht so gut funktioniert. „Ich habe dann hinterher noch mal alle einzeln abtelefoniert und wenigstens ein Lied mit ihnen gesungen.“

„Die Kinder zu erreichen, ist das Schwierigste. Je kleiner sie sind, desto schwieriger. Man kann immer nur den Weg über die Eltern gehen.“ Anne Jax, Gemeindepädagogin in Bad Doberan Quelle: Cora Meyer

Dabei sei es allerdings gar nicht so sehr um die Kinder gegangen. Die sollten möglichst wenig Zeit vor dem Bildschirm verbringen. „Ich wollte die Runde aufmachen für die Mütter, um in Austausch zu kommen.“ Ansonsten biete sie allen das persönliche Gespräch an: „Wer etwas auf dem Herzen hat, kann mich gerne anrufen“, sagt Anne Jax.

