Bad Doberan

Beten ist mehr, als nur beide Hände zu falten. Gebete werden erhört – es ist eine Frage des Glaubens. Am Freitag, den 5. März, ist Weltgebetstag. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem souveränen Inselstaat Vanuatu im Südpazifik mit seinen etwa 267 000 Einwohnern.

Ausstellung zum Inselstaat Vanuatu zum Weltgebetstag

Auch in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan wird der Weltgebetstag begangen. Ab 11 Uhr bis 17.50 Uhr steht der Gemeinsaal offen. Dort können sich die Gäste über den Inselstaat informieren und Anschauungsmaterial betrachten. Auch ein traditionelles „mit Sand malen“ ist dabei.

Die Gemeindepädagogin Anne Jax sowie die Floristikmeisterin Tina Bade schmückten am Donnerstag den Raum mit Blumen, um ein wenig Stimmung aus dem Pazifikstaat zu uns zu bringen.

Abendgebet und Klimaläuten am Freitag

Am gleichen Tag um 13.30 Uhr läuten wieder die Glocken für die Klimaandacht im Münster. Um 18 Uhr beginnt das Abendgebet im Münster zum Weltgebetstag. Zum Gebet erklingen Querflöte und Harfenmusik. Im Münster stellen auch verschiedene Frauen Lebensgeschichten aus Vanuatu vor.

Vanuatuische Speisen in der Suppenküche Doberan

„Von 11 bis 14 Uhr öffnet die Suppenküche und Besucher können sich ein Essen abholen, das passend zum Thema vanuatuisch ist“, sagt Anne Jax. Sie bittet darum, die Ausstellung in einem Rundgang anzusehen, ohne danach lange im Haus zu verbleiben, um die Corona-Bestimmungen einhalten zu können.

Ein Geländespiel für die Kinder

Für die Kinder dachte sie sich gemeinsam mit den Pfadfindern ein Geländespiel aus. Das können Interessierte sich auch über die Gemeindeseite herunterladen. Wer mitmacht, darf auf dem Klostergelände seine Spürnase schulen. Es geht unter anderem darum, Steine zu sammeln, Schiffe fahren zu lassen, ums Steinetauschen, um Rätsel und eine kleine Box.

Der Weltgebetstag wird eigentlich gemeinsam mit der Frauen- und Familienwoche durchgeführt. „Sie wurde auf Ende Mai, Anfang Juni verschoben“, so Anne Jax. In über 150 Ländern feiern Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche am ersten Freitag im März ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag. Inzwischen dürfen auch Männer teilnehmen, denn ursprünglich wurde der Tag von Frauen und Mädchen initiiert, um auf ihre Schicksale aufmerksam zu machen.

Vanuatu vom Klimawandel stark betroffen

Jedes Jahr wird der Weltgebetstag einem anderen Land gewidmet, denn überall auf der Welt sind Gebete nötig, wird Hilfe gebraucht, auch um selbst in den Frieden zu kommen. Vanuatu ist stark vom Klimawandel betroffen und droht im steigenden Meeresspiegel zu versinken. „Die Menschen dort haben eine gesunde Einstellung zum Leben und der Natur. Sie sind nicht auf westlichen Standard erpicht“, so Anne Jax. „So haben sie eine Bank mit unverbunkerten Tresorräumen. Wenn sie was brauchen, holen sie Muscheln, Tiere, Schilfmatten hervor und tauschen sie gegen etwas anderes ein.“

Von Sabine Hügelland