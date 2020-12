Kirchengemeinde Bukow bietet Tickets für Gottesdienste

Neubukow

In der Evangelisch-Lutherischen Christus-Kirchengemeinde Bukow und der Kirchengemeinde Westenbrügge werden wegen der Corona-Pandemie für die geplanten Weihnachtsgottesdienste am 24. Dezember Eintrittskarten ausgegeben. Darüber informierte jetzt die Pastorin Margret Pörksen.

„Um die festgelegten Abstände einhalten zu können, müssen wir leider die Sitzplatzanzahl deutlich verringern. Da wir aber niemanden Heiligabend nach Hause schicken wollen, haben wir uns entschieden, die Gottesdienstanzahl von ursprünglich sechs auf elf zu erhöhen und in diesem Jahr mit Eintrittskarten zu arbeiten“, teilte die Pastorin weiter mit.

Spenden gehen an die Aktion „ Brot für die Welt “

Für die Eintrittskarten werde um eine Spende von einem Euro je Ticket gebeten – das Geld gehe dann an die Aktion „ Brot für die Welt“: „Wir möchten nämlich nicht, dass ungenutzte Karten irgendwo in der Schublade liegen und Menschen zu Hause bleiben müssen, obwohl noch Platz wäre. Man kann die Karten also auch jederzeit zurückgeben, wenn sich Pläne ändern sollten und bekommt dann auch den einen Euro zurück“, erklärte dazu Margret Pörksen und betonte: „Jeder benötigt eine eigene Eintrittskarte, auch Kinder!“

Gottesdienste dauern jeweils 30 Minuten

Diese Tickets gebe es für alle vier Kirchen im Neubukower Gemeindebüro in der Mühlenstraße 3. Sprechzeiten gibt es dort dienstags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr. (Telefon: 038294/ 164 65, Mail: bukow@elkm.de)

Einige Karten gebe es auch bei Elektro-Passehl und Uhrmacher Zastrow in Neubukow und zudem nach den Gottesdiensten. In Alt Bukow auch bei Manfred Wodars in der Bürgermeistersprechstunde, in Westenbrügge bei Frau Komm und Ehepaar Ahlers. In den drei kleineren Kirchorten sollen zudem die Kirchenältesten behilflich sein.

Die Gottesdienste werden laut der Pastorin jeweils nur 30 Minuten dauern, danach gibt es eine Lüftungspause von 20 Minuten. Der Einlass ist also erst zehn Minuten vor Beginn. (14 und 15 Uhr in Westenbrügge, 16 und 17 Uhr in Alt Bukow, 18 Uhr in Kirch Mulsow und in Neubukow stündlich um 14, 15, 16, 17, 18 und 23 Uhr).

Lebendiger Advent fällt in diesem Jahr aus

Sollten bis dahin im Land alle Gottesdienste verboten werden, dann gelte das natürlich auch für diese genannten Veranstaltungen, erklärte Margret Pörksen und ergänzte, dass die Adventsmusik, die für den 19. Dezember geplant war, ebenso ausfallen müsse wie der Lebendige Advent.

