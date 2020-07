Parkentin

Verkürzte Öffnungszeiten, geschlossene Gruppen: In den Kindertagesstätten (Kita) im Landkreis Rostock herrscht aufgrund der Corona-Pandemie noch immer eingeschränkter Regelbetrieb. Eltern und Träger stellt das jede Woche vor neue Herausforderungen.

„Seit Wochen und Monaten wird improvisiert. Irgendwann ist die Geduld am Ende“, sagt Katja Ladenthin, Elternratsvorsitzende in der Awo-Kita „Krümelkiste“ in Parkentin. Sie hat das Gespräch mit der Sozialministerin Stefanie Drese und dem Awo-Vorstand gesucht.

„Ohne Großeltern geht es nicht“

„Wir haben keine Planungssicherheit. Jede Woche legt man die Dienstzeiten vor und dann wird geguckt, wie das mit den Öffnungszeiten hinkommt“, schildert Katja Ladenthin, die ihren sechsjährigen Sohn in der Parkentiner Einrichtung betreuen lässt. Denn die Kinder sollen nach den Corona-Regelungen in festen Gruppen bleiben und einen Bezugsbetreuer haben. Eine Vollzeitbetreuung ist so nicht möglich. Jede Woche müsse sie organisieren, ob Freunde oder Familie ihren Sohn nehmen könnten, schildert Ladenthin. „Ohne Großeltern geht es nicht“, fügt Swantje Meier hinzu, deren Tochter Greta in die Kita geht.

„Das ist super anstrengend. Für Eltern wie auch für die Kita-Leitung“, so die Elternratsvorsitzende. Die Situation sei angespannt. Letzte Woche war Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) zu Besuch und hörte sich die Sorgen an. Am Dienstag wurde bekannt: Ab 1. August kehrt MV zum Regelbetrieb zurück.

Regelbetrieb ab August Die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern sollen ab dem 1. August wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Das teilt das Sozialministerium mit. „Die Förderung in Kindergärten, Krippen und Horten soll grundsätzlich ab dem 1. August wieder uneingeschränkt ermöglicht werden. Die Notfallbetreuung ist dann nicht mehr erforderlich“, so Sozialministerin Stefanie Drese.

Abstandsregeln und Hygienestandards gelten nach wie vor

Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Regionalverbandes Bad Doberan der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), bestätigt die vielen Gespräche mit Eltern. „Vieles ist in Normalität übergangen, aber nicht für alle Eltern ausreichend und befriedigend“, sagt sie. „Das, was Eltern an Betreuungszeit für ihre Kinder brauchen, können wir noch nicht geben, weil wir immer noch im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten.“ Nach wie vor gelten Abstandsregelungen und Hygienestandards. In den acht Einrichtungen im Regionalverband sei versucht worden, für so viele Kinder wie möglich die Rückkehr in die Kita zu ermöglichen.

Kathrin Polz, Awo-Regionalverband Bad Doberan: „Das, was Eltern an Betreuungszeit für ihre Kinder brauchen, können wir noch nicht geben, weil wir immer noch im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten.“ Quelle: Anja Levien

„Wir gucken jede Woche auf die Dienstpläne der Eltern und versuchen, einen Kompromiss zu finden.“ Auch bei der Notfallbetreuung, die Eltern in den systemrelevanten Berufen für ihren Nachwuchs nutzen können, könne keine Acht-Stunden-Betreuungszeit garantiert werden. „Das geht auch immer nur entsprechend der Stundenzahl des Bezugserziehers. Dann sind acht Stunden nicht immer machbar.“ Für viele Eltern sei das nicht nachvollziehbar.

Probleme auch in Satow

Bürgermeister im Landkreis Rostock hatten sich Ende Mai öffentlich kritisch geäußert und angemerkt, dass die aktuellen Betreuungsregeln niemandem gerecht würden, darunter Matthias Drese ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Satow. Die Corona-Kindertagesförderungsverordnung sei realitätsfremd, eine Umsetzung vor Ort schwerlich möglich. „Daran hat sich nichts getan“, sagt Drese. „Es ist schwierig für die Eltern.“ Die Gemeinde Satow ist Träger der Kita „Knirpsenland“ in Satow sowie der Einrichtungen in Radegast und Heiligenhagen. „Wir sind dabei, den Eltern so viel Zeit wie möglich für die Kinderbetreuung anzubieten, aber wir können nicht alle Wünsche ermöglichen.“

Matthias Drese, Bürgermeister Satow: „Wir sind dabei, den Eltern so viel Zeit wie möglich für die Kinderbetreuung anzubieten, aber wir können nicht alle Wünsche ermöglichen.“ Quelle: Lennart Plottke

Die Kita „Knirpsenland“ hat derzeit von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet. Im Regelbetrieb werden Betreuungszeiten von 6 bis 18 Uhr angeboten. „Die Kinder wurden in der Früh- und Spätzeit in eine Gruppe zusammengeführt. Das geht jetzt nicht mehr.“ Weiteres Problem: Die Erzieher, die zur Risikogruppe gehören, bekämen derzeit keinen Termin beim Betriebsamtsarzt, um eine Gefährdungsbeurteilung zu haben. Dadurch fehle Personal.

„Einige Eltern sind verzweifelt und sauer.“

„Ich bin froh und glücklich, im Moment gibt es keine Sorgen“, sagt Susann Wieland, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan, der acht Einrichtungen in Biendorf, Bad Doberan, Ziesendorf, Schwaan, Kühlungsborn und Kritzmow betreibt. Dennoch: Wenn ein Erzieher ausfällt, sei die Bedrohung da, eine Gruppe schließen zu müssen.

Susann Wieland, DRK-Kreisverband Bad Doberan: „Nach wie vor sind auch die Arbeitgeber gefragt, kreative Lösungen zu finden.“ Quelle: Lennart Plottke

Für die Eltern sei die Situation schwierig. „Nach wie vor sind auch die Arbeitgeber gefragt, kreative Lösungen zu finden.“ Geregelte Öffnungszeiten seien nicht möglich. „Einige Eltern sind verzweifelt und sauer.“ Doch die Regeln seien so, wie sie sind. „Wir können nur versuchen, uns das Leben nicht schwer zu machen, sondern individuelle Lösungen zu finden.“

Die Anzahl der Beschwerden aus dem Landkreis Rostock beim Sozialministerium hätten seit Ende Mai abgenommen, teilt Ministeriumssprecher Alexander Kujat mit. Beim Gespräch zwischen Ministerin und Landrat Sebastian Constien sei es vor allem auch um Kitas gegangen, „die bereits in ‚Normalzeiten‘ personell schlecht besetzt sind und deshalb in Corona-Zeiten Probleme bekommen haben.“ Darunter seien auch Einrichtungen, bei denen Bürgermeister die Probleme angesprochen hatten. Neben Satow hatten sich auch Thomas Gutteck ( Kröpelin), Axel Wiechmann ( Dummerstorf), Christian Grüschow ( Bützow) und Andreas Lange ( Laage) geäußert. Hier solle jetzt geschaut werden, wie die Situation verbessert werden könne.

Von Anja Levien