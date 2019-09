Nienhagen

Aufgeregt standen die Kleinen am Eingang. Vor ihnen sahen erwartungsvoll Erwachsene zu ihnen. Als dann die Leiterin der Institut Lernen & Leben (ILL) Kindertagesstätte „Im Amtsgarten“ in Neubukow, Stine Hanke, das Handzeichen gab, rannten alle Kinder vor das Haus. Dort gaben sie aus Anlass des zehnten Geburtstages der Kita ein kleines Programm.

2011 wurde Kita eigenständig

„Am 1. September 2009, damals noch mit der Leiterin Jutta Voß, ging diese Kita in den Betrieb“, so Stine Hanke. Damals mit zwei Krippengruppen und ohne Eigenständigkeit, da sie zur Kita Bummi, die heute „Gipfelstürmer“ heißt, gehörte“, so die 36-Jährige. „2011 wurden zwei weitere Kindergartengruppen aufgenommen und unsere Kita wurde eigenständig“, sagte sie. „2017 erfolgte ein Umbau. Der restliche obere Bereich und eine weitere Kindergartengruppe kamen hinzu.“ Jetzt gehen 98 Kinder in zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen aus Neubukow und Umgebung in diese Einrichtung.

„Wir sind zwölf Mitarbeiter. Des Weiteren ein Hausmeister und zwei Hauswirtschaftler“, so Stine Hanke. „Unser Schwerpunkt liegt auf der Sprache und das Schulen der Sinne“, sagte die Leiterin. „Außerdem bieten wir noch Plattdeutsch für die Kindergartenkinder an. Schließlich leben wir an der Küste. Bildung von Anfang an und lebenslanges Lernen sind unser Anspruch.“ Im Haus und auf dem Außengelände befinden sich viele Materialien die die Sinne ansprechen. Eine Sprachförderkraft unterstützt Kinder, die dabei Hilfe benötigen. Käpt’n Hansen und die Möwe Pipsi helfen den Kindern als Puppen beim Lernen.

Gratulationen aus den umliegenden Orten

Viele Gratulanten kamen zum Jubiläum ins Haus. So auch Dagmar Frenz von der Musikschule Fröhlich, die den Kindern das Musizieren näherbringt. „Ich bin immer mittwochs im Haus und biete kindgerechtes Musizieren an. Die Kita gefällt mir sehr gut, die Kinder machen mit. Ich bin wirklich gern hier.“ Einen großen Korb voller süßer Sachen hatte die Seniorin Elfriede Marczinke auf dem Schoß. Ihr Rollstuhl wurde von Maren Boltz geschoben. „Wir sind aus der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes gegenüber“, so die junge Frau. „Die Kinder sind öfter bei uns, bringen den Einwohnern ein Programm, basteln mit ihnen und erfreuen unsere Bewohner damit. Deshalb möchte wir ihnen heute auch ein Dankeschön bringen.“

Aus Tessmannsdorf war Annelise Zander dabei: „Die Kinder haben es heute doch so schön und wie viel Spielzeug sie haben. Das war zu meiner Zeit noch anders“, so die Seniorin. „Toll, was hier auf die Beine gestellt wurde“, erfreute sie sich am Programm. Die Kinder und Erzieher sangen und wippten zur Musik mit. Am Ende gab es ein Überraschungseis für alle. „Das ist wirklich eine sehr schöne Kita in guter Lage und ausgelastet“, sagte der Bürgermeister der Stadt, Roland Dethloff. „Schon das Gebäude ist besonders.“

Bauwagen folgt auf Außengelände

Nicht nur er kam, um zu gratulieren. Auch Vertreter des ILL, der Grundschule, des Hortes „und viele, mit denen wir zusammenarbeiten, wie Vertragspartner und liebe Unterstützer“, sagte Stine Hanke. „Jetzt freuen wir uns auf unseren Bauwagen für das Außengelände, den die Ospa finanziert.“ Dort werden dann die Werkzeuge und Materialien gelagert, die sich jetzt im Haus befinden. „Und die Kinder könnten im Wagen basteln“, sagte sie. „Für die weitere Zeit hier wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben und immer viele Kinder betreuen können“, so die Kita-Leiterin.

Von Sabine Hügelland