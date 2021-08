Kita-Kinder aus Kröpelin freuen sich über Holzpferd

Wittenbeck

Die Kinder der Kita „Pusteblume“ in Kröpelin freuen sich über ein neues Holzpferd und den dazugehörigen Koffer mit Lernmaterial, Pferdehalfter und -bürste. Sie nahmen es mit ihren Erzieherinnen Simone Prüter, Ulrike Gutteck und der Leiterin der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, Regionalverband Bad Doberan, Jana Scharping am Sonntag auf dem Ostseereitturnier in Wittenbeck entgegen.

„Die Kinder haben das Holzpferd gleich erobert“, sagt Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU), die die Patenschaft übernommen hat. Das Holzpferd ist Teil des Projektes „10 000 Pferde für Kindergärten“ des Vereins „Pferde für unsere Kinder“. Das dritte Jahr in Folge erhielt ein Kindergarten auf dem Ostseereitturnier das neue Spiel- und Lerngerät, das Anja Schröter als Vereinsbotschafterin gerne übergeben hat. Mit diesem sollen Kinder im Vorschulalter einen Bezug zum Pferd erhalten.

Von Anja Levien