Überraschende Wende im Fall der geschlossenen Kita „ Wichtelhausen“ in Parkentin. „Das Thema ist für uns passé“, sagt Kathrin Polz, Geschäftsführerin des Awo-Regionalverbandes Bad Doberan. „Zumindest, was die Trägerschaft angeht.“ Denn der Eigentümer des Gebäudes habe sich nach langen Verhandlungen für einen anderen Träger entschieden, so Polz: „Das ist schon eine eigenartige Geschichte – letztlich war man nicht bereit, entgeltrelevant über den Landkreis zu verhandeln.“

Die gute Nachricht: „Die Kinder sitzen dennoch nicht auf der Straße“, stellt Polz klar. „Wir sind zwar Anfang dieser Woche mit dem Kita-Bereich wieder aus den Räumlichkeiten der Alten Schule in Parkentin ausgezogen – aber bis zum 31. Mai kommt der jetzt im Ort in der ,Krümelkiste‘ unter.“ Ab dem 3. Juni würden diese Kinder dann in der Doberaner Awo-Kita „Uns Windroos“ untergebracht, sagt Polz: „Aber auch das nur interimsmäßig – hoffentlich ab Spätsommer sollte es dann eine neue Möglichkeit geben.“

Awo und Landkreis planen neue Kita am Kellerswald

Denn gemeinsam mit dem Landkreis Rostock plane die Arbeiterwohlfahrt eine neue Kita am Doberaner Kellerswald, blickt die Geschäftsführerin voraus: „Wir können hier die Räumlichkeiten des früheren Internates nutzen.“ Aktuell gebe es bereits in der ersten Etage eine Awo-Wohngruppe, erklärt Kathrin Polz: „Im zweiten Geschoss soll eine Kita mit 45 Plätzen eingerichtet werden – das erfordert aber jede Menge Umbauarbeiten.“

Deshalb sei der avisierte Zeitrahmen von drei, vier Monaten schon eine stolze Vorgabe, meint Polz: „Wir wollen dann zumindest schon mal einen von zwei neuen Trakten nutzen können.“ Ein sportlicher Weg: „Aber wir wollen das schaffen – auch und vor allem im Interesse der Kinder.“ In diesem Zusammenhang mache sie sich nur Sorgen um die kurzfristige Verfügbarkeit von entsprechenden Firmen und Bauarbeitern: „Unsere Mitarbeiter haben schon signalisiert, dass sie diesen Weg mitgehen wollen.“

„Das wird ein sportlicher Weg. Aber wir wollen das schaffen – auch und vor allem im Interesse der Kinder.“ Kathrin Polz, Geschäftsführerin Awo-Regionalverband Bad Doberan Quelle: Werner Lutz

Denn aufgrund der geplanten Maßnahmen müssten sich auch die Erzieherinnen in der Kita „Uns Windroos“ umstellen, erklärt Polz: „Die Krippenkinder bleiben nach jetzigem Stand auch nach der Übergangsphase hier – die Einrichtung am Kellerswald nutzen künftig ausschließlich Kita-Kinder.“ Schon jetzt beginne die Awo, zusätzliches Personal einzustellen: „Die Mitarbeiter sollten ja so früh wie möglich in die Arbeitsabläufe eingebunden werden.“

Eltern gehen vorgeschlagenen Weg mit

Was Polz besonders freut: „Wir haben zusammen mit dem Landkreis bei einem Elternabend die betroffenen Eltern informiert – die allermeisten haben die Informationen positiv aufgenommen.“ Kein Wunder: „Denn in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufgebaut – und die Kinder haben schon in dieser doch relativ kurzen Zeit gute Fortschritte in der Entwicklung gemacht.“

Dabei sehe sie den wiederholten Ortswechsel gar nicht als großes Problem an, erklärt Kathrin Polz: „Wir haben versucht, mit der eigentlich doch schwierigen Situation spielerisch umzugehen und das auch ein bisschen als Projekt und Abenteuer zu sehen – die Kinder haben hier super mitgemacht.“ Zudem habe die Awo den „neuen“ Nachwuchs auch immer wieder in Aktivitäten wie Sportfest oder Fasching eingebunden.

Neue Möglichkeiten für Bad Doberan

Natürlich habe es auch Eltern gegeben, die gern am gewohnten Standort in Parkentin geblieben wären, sagt Polz: „Für einige bedeuten die täglichen Fahrten nach Bad Doberan künftig schon weitere Wege – in Einzelfällen suchen wir noch nach anderen Möglichkeiten.“ Andererseits würden durch die neue Einrichtung am Kellerswald auch wieder Möglichkeiten für Doberaner Kinder geschaffen: „Denn Kita-Plätze sind hier ja ähnlich rar gesät wie im gesamten Landkreis.“

Die Kita „Wichtelhausen“ in Parkentin hat ein privater Träger übernommen. Wann sie wieder öffnet, steht noch nicht fest. Quelle: Lennart Plottke

Auch sie bedauere, dass es letztlich keine Einigung mit dem Eigentümer und der Awo in Parkentin gegeben habe, sagt Bürgermeisterin Gabriele Kalweit: „Aber das ist eine private Angelegenheit – ich bin nur froh, dass die Kinder jetzt auch wieder langfristig gut untergebracht sein werden.“

Gemeinsam mit den entsprechenden Ämtern arbeite die Awo jetzt an einer zügigen Umsetzung der ambitionierten Pläne, betont Kathrin Polz: „Das geht Hand in Hand – denn wir wollen das alle sehr.“

