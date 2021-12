Kita, Wohnen, Photovoltaik: So steht es um Retschows Bauvorhaben

Retschow

Es geht voran an der Awo-Kita „Feldmäuse“ in Retschow. „Der Kindergarten ist schon in den Neubau gezogen, die Krippenkinder werden im Container betreut“, sagt Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos). „Mittlerweile wurde der Altbau komplett entkernt, jetzt wird das Bestandsgebäude umgebaut, aktuell sind die Elektriker drin – aber bis wir hier tatsächlich mit allen Bereichen Eröffnung feiern können, wird es noch dauern.“

„Heute bestellt und in zwei Wochen da – das gibt es schon lange nicht mehr.“ Thomas Schubert, Bürgermeister Retschow Quelle: Lennart Plottke

Künftig werden am Kirchweg 73 Mädchen und Jungen betreut – 24 in der Krippe, 39 im Kindergarten sowie zehn im Hort. Er hoffe, dass die Arbeiten im kommenden Frühjahr abgeschlossen sind, blickt Schubert voraus: „Einen konkreten Termin kann ich schon lange nicht mehr nennen – es schleppt sich leider so ein bisschen dahin.“

Das Hauptproblem: Lieferschwierigkeiten in nahezu allen Bereichen. „Ob Türen oder Elektronik-Dinge wie die Wechselsprechanlage – heute bestellt und in zwei Wochen da, das gibt es schon lange nicht mehr.“ Auch mit Blick auf verfügbare Handwerker habe sich die Situation deutlich verschlechtert.

Photovoltaikanlage auf früherer Deponiefläche wächst

Immerhin: Ein weiteres größeres Bauvorhaben nimmt sichtbar Formen an. „Die Photovoltaikanlage im Ortsteil Stülow wächst“, freut sich Retschows Bürgermeister. „Die Investoren legen richtig los, viele Module stehen schon.“

Das Flurstück auf der früheren Deponiefläche ist gut 64 000 Quadratmeter groß – mit Blick auf einen aktiven Klima- und Umweltschutz will die Levisol Service GmbH aus Sievershagen etwa 50 Prozent als zu bebauende Fläche nutzen. Nach Schuberts Auffassung eine positive Entwicklung: „Das ist doch besser, als wertvolle Ackerflächen umzuwandeln.“

Auch die altersgerechte Wohnanlage in direkter Nachbarschaft zur Kita ist fast fertiggestellt. In einem ersten Bauabschnitt entsteht ein anderthalbgeschossiges Haus mit sieben Wohnungen und einer Tagespflege. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 45 und 68 Quadratmetern und sind für Einzelpersonen und auch Ehepaare geeignet. „Das ist der Hammer, wie schnell es hier vorwärts geht“, sagt Thomas Schubert. „Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen privatwirtschaftlichem und kommunalem Bauen.“

Er gehe davon aus, dass dieses „sportliche Ziel" tatsächlich eingehalten werde, so Schubert: „Ich hatte mir ja eigentlich eine Doppeleröffnung mit der Kita gewünscht – aber das wird wohl nichts."

Verzögerungen gebe es auch mit Blick auf den geplanten Bau eines Funkturms am Landweg Richtung Brusow, erklärt Retschows Bürgermeister: „Es ist alles genehmigt – eigentlich sollte das im Herbst realisiert werden, jetzt heißt es Frühjahr 2022 – wir lassen uns überraschen.“

