Parkentin

Frist verlängert: Eigentlich sollte die Situation rund um die geschlossene Parkentiner Kita „Wichtelhausen“ spätestens am 30. April geklärt sein. Nachdem der Einrichtung Ende Januar durch den Landkreis die Betriebserlaubnis entzogen wurde, hatte die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt 15 Kita-Plätze in Räumen der „Alten Schule“ eingerichtet – von Anfang an aber von einer „Interims-Lösung“ gesprochen.

Auch die Unterbringung weiterer sechs Kinder in der Doberaner Kita „Uns Windroos“ sollte kein Dauerzustand bleiben. „Es gibt am 6. Mai nochmal Gespräche zwischen dem potenziellen Träger und dem Verpächter des Kita-Gebäudes“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Kalweit. Ziel sei nach wie vor, eine dauerhafte Betreuung der Kinder am gewohnten Standort zu sichern.

„Auf der Straße landet trotzdem niemand“, stellt Kalweit klar. „Die provisorischen Räumlichkeiten stehen Kindern und Erziehern jetzt bis kurz vor der Wahl am 26. Mai zur Verfügung – dann richten wir hier unser Wahllokal ein.“

Lennart Plottke