Kläranlage Bad Doberan: Das passiert mit dem Abwasser aus WC und Co. 

Bad Doberan

Von Weitem sichtbar steht ein großer gelber Kran auf dem Gelände der Kläranlage in Bad Doberan des Zweckverbands Kühlung (ZVK). Grund dafür ist der Bau einer neuen Schlammentwässerung. Der Klärschlamm aus der Region, der durch die Behandlung des Abwassers aus Toilette, Dusche und Co. entsteht, wird hier final bearbeitet, bevor er in eine Verbrennungsanlage transportiert wird. Derzeit geht dieser Schlamm noch nach Hamburg, in ein paar Jahren vielleicht nach Rostock. Das hätte viele Vorteile, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann.

Im vergangenen Jahr wurde die alte Halle aus dem Jahr 2006, in der die Zentrifuge für die Schlammentwässerung untergebracht war, abgerissen. Seit dieser Woche ist die Bodenplatte für eine neue Halle gegossen. Zudem wird ein Silo gebaut, in dem 100 Tonnen Klärschlamm gespeichert werden können. Lastwagen fahren dann unter das Silo und der Klärschlamm wird in den Anhänger abgelassen. Damit ist der ZVK dann nicht mehr von der Transportlogistik abhängig. Bisher konnte nur entwässert werden, wenn auch Container da waren, die den Klärschlamm auffangen.

Das Ziel ist, so viel Wasser wie möglich aus dem Schlamm zu holen. Denn weniger Wasser bedeutet weniger Masse und damit geringere Entsorgungskosten. Mit dem Neubau wird die Klärschlammentwässerung noch effizienter.

Klärschlamm kommt nicht mehr auf Äcker

Bisher gab es ein Kalksilo neben der Halle. Das wurde mit abgerissen. „Früher ging der Klärschlamm in die Landwirtschaft und wurde aufgekalkt“, erläutert Sebastian Zachhuber, Betriebsingenieur für Abwasser beim ZVK. Seit Anpassung der Düngemittelverordnung und der damit verbundenen Verschärfung der Grenzwerte könne der Klärschlamm aus der Anlage in Bad Doberan nicht mehr auf die Äcker aufgetragen werden.

Zwischen 4000 und 4400 Tonnen Klärschlamm im Jahr gehen von der Kläranlage Bad Doberan in die Verbrennung. Dabei betrug der Feststoffgehalt etwa 22 Prozent. „Wir erhoffen uns, dass durch die neue Zentrifuge der Feststoffanteil 25 Prozent ausmacht und die Wassermenge reduziert wird.“ Das bedeute, dass die Menge an Klärschlamm auf 3800 Tonnen reduziert werden könnte.

Der Klärschlamm, der nach der Entwässerung in die Verbrennungsanlage nach Hamburg gebracht wird. Quelle: Anja Levien

Mitte Juni soll die neue Anlage in Betrieb genommen werden. Bis dahin arbeitet die Zentrifuge in einem kleinen Übergangscontainer. In Bad Doberan wird nicht nur der Klärschlamm aus Bad Doberan, sondern auch aus den Anlagen Neubukow, Kröpelin, Satow und Kleinkläranlagen wie Roggow behandelt. Dieser wird mit Lkws herangefahren.

Dann wird der Klärschlamm über den Faulturm ausgefault. „Wir haben da sozusagen eine Biogasanlage stehen“, sagt Sebastian Zachhuber. Organische Substanzen werden in Kohlenstoffdioxid und Methan umgewandelt. Der Strom und die Wärme, die hier entstehen, werden übrigens für den Betrieb der Kläranlage genutzt.

Die restliche Substanz wird mit einem Flockmittel angedickt und durch die Zentrifuge geschickt. Dadurch werden die organischen Stoffe gepresst und vom Wasser getrennt.

Neue Anlage zur Verwertung in Rostock geplant

Nicht nur durch die Reduzierung der Masse wird der ZVK Kosten reduzieren. Künftig könnten mit einer Klärschlammverwertungsanlage in Mecklenburg-Vorpommern weitere Vorteile entstehen. Dafür hat sich die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern gegründet, in der sich 17 Gesellschafter zusammengeschlossen haben, darunter auch der ZVK.

Der Zweckverband hatte 2018 entschieden, alle Klärschlämme thermisch zu verwerten. „Für uns ist der erste Punkt Entsorgungssicherheit“, sagt Frank Lehmann in Bezug auf eine Verwertungsanlage im eigenen Land. „Wir haben im Jahr 2018 kein wirklich verwertbares Angebot bekommen.“ Die nächstgelegene Klärschlammverwertungsanlage sei derzeit in Hamburg.

Würde in Rostock am Standort Bramow neben der Rostocker Kläranlage eine entsprechende Anlage gebaut, gäbe es keinen „Klärschlammtourismus“ mehr. „Wir haben den Vorteil, dass wir direkt neben der Kläranlage das Fernwärmenetz der Stadtwerke Rostock haben. Die würden uns Wärme abkaufen, die durch die Verbrennung entsteht.“ Für 4000 Haushalte könnte Wärme produziert werden.

Weiterer Punkt: Ab 2029 müsse eine Kläranlage wie Bad Doberan Phosphor zurückgewinnen, der sich im Klärschlamm befindet. Das sei eine gesetzliche Vorgabe. „Wir müssen uns darum kümmern, das Phosphor aus Klärschlamm rauskommt. Der lässt sich am besten aus Asche zurückgewinnen. Auch dafür ist eine thermische Verwertung gut.“

Mit der Asche aller Gesellschafter der Klärschlamm-Kooperation könnten 800 Tonnen Phosphor gewonnen werden. „Das sind 40 Prozent des Phosphors, der im Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gebraucht wird.“

Allerdings gebe es bei all den Vorteilen auch eine Grenze, die beachtet werden muss. „Das Ganze muss noch annähernd wirtschaftlich sein“, sagt Lehmann in Bezug auf die derzeit explodierenden Baukosten. „Denn alles, was wir an Kosten produzieren, legen wir auf den Kunden um und da sind wir als Zweckverband Kühlung sehr feinfühlig.“

Von Anja Levien