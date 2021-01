Kröpelin

Das Abwasser aus Kröpelin und Rerik kommt in der Kläranlage an der Straße Klärwerk in Kröpelin an. In mehreren Stufen wird das Wasser gereinigt und abschließend in die Vorflut – einem Graben – abgegeben. Vor Kurzem hat der Zweckverband Kühlung ( ZVK) die Technik erneuert, um den Phosphatgehalt im Wasser besser regulieren zu können. Denn gelangt zu viel Phosphat in die Gräben, könnte es zu einem Fischsterben kommen.

Bevor der Phosphatwert ermittelt wird, wird das Abwasser in einer ersten Stufe mechanisch gereinigt und von Grob- und Störstoffen befreit. Mit einem Rechen werden Feuchttücher, Wattetupfer, Essensreste und Co. rausgeholt. Ähnlich wie ein Sieb. „Solche Dinge sollten ins Abwasser gar nicht erst rein“, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. Denn obwohl der Rechen sehr engmaschig ist, kann das Wattestäbchen vertikal hindurch fallen und muss dann per Hand aus dem Abwasser gefischt werden. Feuchttücher verstopften zudem Pumpwerke und verursachten einen hohen Unterhaltungsaufwand.

Hinter dem Rechen befindet sich ein Sandfang. Würde der Sand in der Anlage bleiben, kann er Pumpen zerstören. Danach fließt das Abwasser in ein Becken und wird biologisch gereinigt, erläutert Sebastian Zachhuber, Betriebsingenieur für Abwasser beim ZVK. Auf dem Beckengrund sind Belüftungsmembranen verbaut. Ein Gebläse drückt dort Luft hinein, so dass Sauerstoff ins Abwasser gelangt. Zudem sind Bakterienstämme im Belebungsbecken. „Ziel ist es, den Stickstoff und Störstoffe wie Phosphor rauszuholen“, sagt Zachhuber.

Phosphor wirkt im Gewässer wie Pflanzendünger

Phosphor sei ein Problem für die Gewässer. Er sei ein Pflanzendünger, beschleunige das Algenwachstum. Das Problem: Wenn die Algen absterben, zersetzen sauerstoffverbrauchte Mikroorganismen die Algenreste, dadurch kommt es zur Sauerstoffminderung und in der Folge zum Fischsterben im Gewässer. Daher werde der Phosphor in der Kläranlage durch biologische Prozesse rausgeholt. Denn nicht mehr als drei Milligramm Phosphor pro Liter dürften ins Gewässer eingeleitet werden.

„Dafür wird Eisen-Drei-Chloridsulfat beim Klärprozess hinzugegeben“, sagt Zachhuber. Dieser reagiert mit dem Phosphor im Abwasser, es bilden sich Flocken, die sich auf dem Beckengrund ablagern und in regelmäßigen Abständen beim Abziehen des Beckengrundes entnommen werden.

Sebastian Zachhuber ist Betriebsingenieur Abwasser beim Zweckverband Kühlung und zeigt die neue Messanlage für den Phosphorgehalt in der Kläranlage in Kröpelin. Quelle: Anja Levien

Bisher wurde jede Woche das Abwasser auf Phosphor analysiert. Je nach ermittelten Wert wurde die Eisendosierungspumpe eingestellt. Jetzt ist in Kröpelin ein Analysegerät installiert worden, das den Wert alle 15 Minuten ermittelt und über diesen die Eisenpumpe automatisch ansteuert.

Freiwillige Vereinbarung

Damit kommt der Zweckverband auch einer freiwilligen Vereinbarung zwischen dem Landwirtschafts- und Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, der Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser Mecklenburg-Vorpommern e.V. ( Kowa) und der Landesgruppe des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) nach. „Wir haben eine Vereinbarung geschlossen, in der sich die Wasserwirtschaft dazu bekennt, freiwillig den Phosphorgehalt in den Kläranlagen zu minimieren“, sagt Lehmann.

Solarstrom fürs Wasserwerk in Kröpelin Das Wasserwerk in Kröpelin wird künftig mit Solarstrom versorgt. Der Zweckverband Kühlung ( ZVK) hat auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage anbringen lassen. Sie versorgt beide Gebäude des Wasserwerks in Kröpelin mit Energie und speist die Unterwasserpumpen in zwei Brunnen. „Wir können 13 Prozent der Energie, die wir benötigen, damit abdecken“, sagt Sebastian Zachhuber vom ZVK. 2300 Kubikmeter Trinkwasser werden am Tag in Kröpelin produziert, die Maximalleistung liegt bei 2600 Kubikmeter. 1000 bis 1200 Kubikmeter Trinkwasser werden in den Hochbehälter nach Steffenshagen abgegeben, um den Bereich des Wasserwerks Kühlungsborn mitzuversorgen. Dieser Bereich umfasst das Ostseebad Kühlungsborn und Umgebung, Bad Doberan und fast das gesamte Amt Bad Doberan-Land. 6000 Einwohner aus Kröpelin und Umgebung versorgt das Wasserwerk.

4,6 Tonnen Phosphat kommen im Jahr im Klärwerk in Kröpelin an. 89 Prozent werden eliminiert. Mit der neuen Technik sollen 150 Kilogramm weniger Phosphor im Jahr eingeleitet werden. Dies entspreche dann nur noch einem Wert von circa einem Milligramm Phosphor pro Liter, so Lehmann.

Nachdem das Abwasser also entsprechend behandelt wurde, geht es in die Nachklärung, in der sich der Schlamm dann absetzt und das geklärte Wasser in den Graben fließt.

Klärschlamm nach Hamburg entsorgt

Der Klärschlamm wird übrigens in Kröpelin noch in zwei Becken zwischengelagert, wo sich der Schlamm weiter absetzen soll, also weiteres Wasser aus dem Schlamm gezogen wird. Denn mehr Wasser bedeutet mehr Gewicht und dadurch mehr Transportkosten.

In Bad Doberan wird der Klärschlamm dann noch einmal entwässert und danach in die thermische Weiterverwertung nach Hamburg gebracht. Früher wurde der Klärschlamm auf die Äcker gegeben. „Wir haben uns vor zwei Jahren auch aus ökologischer Sicht dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, weil sich insbesondere noch Schwermetalle, aber auch andere Schadstoffe, im Klärschlamm befinden“, sagt Lehmann.

