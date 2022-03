Bad Doberan

„Nein, auf den Chefstuhl setze ich mich nicht mehr“, sagt lächelnd Klaus Rhode (70), ehemaliger Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung Kühlung (ZVK), bei dem Besuch in seiner ehemaligen Wirkungsstätte. „Dieser Platz gehört jetzt Frank Lehmann (52), meinem Nachfolger, mit dem ich jahrelang vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und der das Amt sehr gut ausfüllt. Ich sitze heute in der Besucherecke.“

Besonders gefreut über das Zusammentreffen hat sich die Assistentin in der Geschäftsführung, Ilona Seelmann (62), die über Jahre an seiner Seite tätig war. „Klaus Rohde brannte für seine Arbeit, hat nach Innovationen gesucht und diese mit Umsicht und wirtschaftlichem Denken umgesetzt. Besonders geschätzt habe ich seine Menschlichkeit als Vorgesetzter, seinen persönlichen Einsatz, seine Offenheit, seine Klugheit, sein Durchsetzungsvermögen. Er hat in den vergangenen fast 30 Jahren Maßstäbe gesetzt in der Wasserwirtschaft.“

Ilona Seelmann und Klaus Rhode zeigen 2012 eine moderne Anlage zur Wasseraufbereitung des ZVK. Zu sehen auf dem Wasserlehrpfad an der Kläranlage. Quelle: Renate Peter

Der 70-Jährige, der zufrieden in sich zu ruhen scheint, hat ein reiches und ausgefülltes Leben hinter sich, in dem sich fast alles um Wasser drehte. Eine behütete Kindheit und Jugendzeit in Rostock sowie seine Arbeit in der evangelischen Jungen Gemeinde gaben ihm ein menschliches Wertesystem, das ihn sein Leben lang begleitete und das seine Mitarbeiter, seine Familie und Bekannten an ihm schätzten und schätzen.

Wohnung im Wasserwerk in Hinter Bollhagen

Beruflich begann es für Klaus Rhode mit einer Lehre als Schlosser beim damaligen Betrieb VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rostock. „Wasser wurde für mich immer interessanter, so dass ich in diesem Bereich weitermachen wollte.“ Also bereitete er sich an der Abendschule Rostock neben der Arbeit auf das Studium vor, zu dem er 1974 an die Ingenieurschule für Wasserwirtschaft Magdeburg delegiert wurde.

Nach erfolgreichem Abschluss 1977 begann seine Tätigkeit als Diplomingenieur für Wasserwirtschaft/Fachrichtung Technologie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in verschiedenen leitenden Tätigkeiten in der Wasserwirtschaft Rostock. „Wasser ließ mich nicht mehr los, sogar eine Wohnung im Wasserwerk in Hinter Bollhagen wurde 1980 das Zuhause meiner Familie nach Jahren in Rostock“, erzählt schmunzelnd der Senior.

Spatenstich für einen neuen Trinkwasserbehälter in Kröpelin 2016 (v.l.): Bauleiter Mario Erben, Klaus Rhode, Bürgermeister Rüdiger Kropp, Stellvertreter des Verbandsvorstehers Michael Theis, Frank Lehmann, l. im Hintergrund der bisherige Wasserbehälter Quelle: Hoppe Thomas

„Im Versorgungsbereich Bad Doberan übernahm ich dann die Stelle als Meisterbereichsleiter. Nachdem dieser Bereich eine eigenständige Bereichsdirektion wurde, war ich hier bis 1992 als Bereichsdirektor tätig.“ Die Wende 1990 stellte Klaus Rhode vor grundlegende Veränderungen. Der damalige volkseigene Betrieb wurde aufgelöst und die Verantwortung für Wasser nach Kommunalverfassung den Kommunen zugeordnet.

Nach der Wende: Wasserwirtschaft wird kommunale Aufgabe

„Diesen Prozess habe ich aktiv begleitet“, denkt der Diplomingenieur zurück. „Es war eine wirklich bewegende Zeit des Aufbruchs, für mich die beruflich spannendste Zeit meines Lebens. Wir mussten vieles neu denken, umstrukturieren, ganz andere Standards umsetzen, Lösungen finden. Das waren echte Herausforderungen. Sie anzunehmen und daraus etwas zu machen, hat mich immer wieder motiviert und mir Freude gemacht.“ Ein wichtiger wirtschaftlicher Schritt dafür war die Gründung des ZVK als kommunaler Betrieb der Wasserversorgung am 21. November 1991 mit den Bürgermeistern des damaligen Landkreises Bad Doberan, der später um die Sparte Abwasserbeseitigung erweitert wurde.

Die Initiative dafür ging von dem heute 70-Jährigen aus. Und der Verbandsvorsteher und Geschäftsführer des Verbandes hieß: Klaus Rhode, der begeisterte Wasserwirtschaftler. Diese Tätigkeit übte er mit Leidenschaft 25 Jahre lang bis 2016 aus. „Wir waren uns einig, dass die Wasserversorgung in kommunale Hände gehört und nicht in die private Bewirtschaftung, um moderate Preise für die Verbraucher zu gewährleisten“, betont der Senior, der immer zuerst an die Menschen dachte und das bis heute. „In den 25 Jahren meiner Tätigkeit im ZVK haben wir etwa 300 Millionen Euro investiert, denn die Anlagen aus DDR-Zeiten waren völlig marode.“

Ehrenamt dreht sich ebenfalls ums Wasser

Klaus Rhode hat als Wasserwirtschaftler in zahlreichen weiteren Gremien ehrenamtlich gearbeitet. So gründete er 2010 gemeinsam mit sieben Zweckverbänden die Kooperation Wasser-Abwasser MV (KOWA-MV). Als Vorstandsvorsitzender der KOWA-MV hat er einen großen Anteil daran, dass die KOWA-MV heute mit 24 kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgern die größte und stärkste Interessenvertretung der Wasserwirtschaft in MV ist.

Sein Anspruch war immer, innovativ tätig zu sein. So war er beispielsweise Gründungsmitglied der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern (KKMV), eines kommunalen Unternehmens mit der Zielstellung, neue gesetzliche Vorgaben der Klärschlammverwertung umzusetzen. In diesem Unternehmen arbeitete er als Aufsichtsratsmitglied der Klärschlammkooperation MV.

„Dann 2018 führte ich auf Bitten der Gesellschafter der KKMV das Unternehmen als Geschäftsführer bis zu meinem Ausscheiden aus dem Beruf am 1. Januar 2021. Das war noch einmal eine richtige Herausforderung“, so der 70-Jährige.

Gegner der Kreisgebietsreform

Klaus Rhode arbeitete jedoch nicht nur mit Leidenschaft und Herzblut in seinem Beruf, sondern ein Engagement im gesellschaftlichen Leben war ihm ebenso wichtig. So war er in den vergangenen Jahren in verschiedenen Gremien in seiner Gemeinde sowie im Kreis tätig, so beispielsweise am Runden Tisch in Wittenbeck nach der Wende 1990, als stellvertretender Bürgermeister in Wittenbeck, als parteiloser Mandatsträger der CDU im Kreistag 2005 bis 2011, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender er war.

„Jedoch kandidierte ich danach nicht mehr, ich war entschiedener Gegner der Kreisgebietsreform. Wie konnte man einen sich so gut entwickelnden und funktionierenden Kreis wie Bad Doberan auflösen? Habe ich nicht verstanden!“, erklärt der 70-Jährige seine Entscheidung.

Seit Oktober 2021 im Ruhestand

Klaus Rhode kann auf eine echte Lebensleistung zurückblicken, beruflich und gesellschaftlich mit scheinbar unerschöpflicher Energie und Optimismus tätig und motivierend für sein Umfeld. Dabei ist er immer Mensch geblieben, so die Aussage der Mitarbeiter. Seit dem 1. Oktober 2021 nun ist er im Ruhestand. „Was heißt das eigentlich?“, fragt er sich oft schmunzelnd. Aber Hof, Garten, Grundstück, Haus, das er mit seiner Frau Brigitte 1992 in Klein Bollhagen gebaut hat, und vier Enkelkinder sorgen schon dafür, dass es nicht langweilig wird.

Und die drei Töchter Anne-Kathrin (46), Juliane (42) und Marie-Luise (40) wohnen mittlerweile im Umkreis von zehn Kilometern vom Wohnort der Eltern entfernt. Da sind alle schnell erreichbar. „Familie ist für mich etwas sehr Wichtiges. Trotzdem war die erste Zeit zu Hause schon schwierig, ohne Büro, ohne Sitzungen, ohne meine Mitarbeiter, ohne Problemlösungen mit Wasser, denn das war ja ein wichtiger Teil meines Lebens. Inzwischen habe ich meinen etwas ruhigeren Lebensrhythmus angenommen und kann gut damit umgehen. Und irgendwie hat man es ja auch verdient, ruhiger zu leben“, meint der Senior augenzwinkernd. Und Wasser wird ihn auch weiterhin immer begleiten: morgens, im Laufe des Tages und abends, immer wenn er den Wasserhahn aufdreht.

Von Wilma Welzel