Kleiderkammer und Jugendclub von Kröpelin nun unter einem Dach

Kröpelin

Die Kleiderkammer Kröpelin ist in das Haus der Jugendbegegnungsstätte in der Schulstraße gezogen. Grund: Sie musste aus seinen alten Räumen raus. Der Internationale Bund (IB) ist nach Bad Doberan gezogen und das Grundstück am Wasserwerk soll wohl zurück ans Land gehen. „So genau weiß ich das nicht. Aber der IB war sehr nett mit uns. Es ist alles sehr gut gelaufen“, erzählte Conny Klischke, Sozialpädagogin und Ehrenamtsleiterin beim Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Gebäude des Jugendclubs wurde gemeinsam hergerichtet

Nachdem klar war, dass die Kleiderkammer neue Räume in der Stadt suchen musste, half die Stadt. Beide hatten schließlich die Idee, sie in der Jugendbegegnungsstätte unterzubringen.

Bevor die Einrichtung allerdings eröffnen konnte, musste das gesamte Gebäude fit gemacht werden. „Als die Jugendbegegnungsstätte geschlossen war, haben sich die Jugendlichen hier oft getroffen, getrunken, gefeiert und die Wände beschmiert,“ erzählte Marjaana Daue, genannt Maya. „Meiner Oma hätte ich das nicht gerne gezeigt.“

Die Kleiderkammer von Kröpelin ist in das Haus der Jugendbegegnungsstätte in der Schulstraße gezogen. Quelle: Lisa Walter

Also haben die Helfer vom DRK sowohl von der Kleiderkammer als auch vom Jugendclub angepackt und das Grundstück wieder auf Vordermann gebracht. „Die Stadt hat sich um den Außenanstrich des Gebäudes gekümmert“, so Klischke.

Die alte Werkstatt ist nun die Kleiderkammer der Stadt

Im Inneren wurde die alte Werkstatt der Jugendlichen ausgemistet und entrümpelt. Sie ist nun die neue Kleiderkammer von Kröpelin. „Wir haben die Werkstatt sowieso nicht richtig genutzt“, erzählte Johannes Jürgens vom Jugendclub.

Die Zusammenlegung beider Institutionen an einen Standort ist für alle ein Gewinn. „Wir arbeiten nun als Team zusammen. Und vielleicht kommen ein paar jüngere Menschen zu uns in die Kleiderkammer“, erklärte Conny Klischke. Viele wüssten nicht, dass jeder, egal wie alt, bei ihnen Hilfe bekommt.

Die Mitarbeiter der Kleiderkammer von Kröpelin Elke Hagen (v.l.) und Karl-Heinz Göhlich gemeinsam mit Johannes Jürgens von der Jugendbegegnungsstätte, Ehrenamtskoordinatorin Conny Klischke und Marjaana Daue, ebenfalls von der Jugendbegegnungsstätte. Quelle: Lisa Walter

Die Kleiderkammer hat jetzt immer am Dienstag von neun bis 14 Uhr geöffnet und am Mittwoch von neun bis 16 Uhr. „Die Öffnungszeiten beider Institutionen überschneiden sich noch, wir werden sehen, ob das gut oder schlecht ist und dann reagieren.“ Noch müssen sich alle an den neuen Standort und die neuen Abläufe gewöhnen.

Kunden sind wieder herzlich willkommen

Doch Elke Hagen und ihr „Mann fürs Grobe“, Karl-Heinz Göhlich, sind beide lange dabei, haben Erfahrung und freuen sich auf ihre Kunden. Lieferungen annehmen, Kleidung sortieren und Menschen beraten. Das machen sie gern. „Wir haben Sachen für alle Menschen. Vom Baby bis zum Senior“, erklärte Karl-Heinz Göhlich. Und auch besondere Sachen sind immer mal wieder dabei. „Wir haben auch schon ein Hochzeitskleid gehabt und Anzüge. Es ist alles möglich.“

Nun müssen sich nur noch die neuen Abläufe finden. Denn auch im Jugendverein steht demnächst Neues an. Das DRK als Träger hat in diesem Sommer einen neuen Jugendleiter gesucht, da Thorsten Bross zurück in seine Heimat nach Bayern gezogen ist. „Wir sind inzwischen fündig geworden“, sagte Conny Klischke. Und wenn dieser seinen Dienst antreten wird, kommt noch mal neuer Schwung in das neue Team am neuen Standort.

Von Lisa Walter