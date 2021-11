Klein Bollhagen

Not macht erfinderisch: Weil Restaurantbetreiber Jens Lenfert dringend einen Koch sucht, würde er auch Ungeimpfte einstellen. Der Inhaber des Restaurants „Strandgut“ auf dem Wohnmobilstellplatz in Klein Bollhagen hat deshalb sogar auf der alternativen Jobbörse www.impffrei.work inseriert.

Eigenen Angaben der Betreiber zufolge möchte sie der Ausgrenzung und Diffamierung von Arbeitnehmern entgegenzuwirken, den freien Willen und die Selbstbestimmung fördern und dabei helfen, Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer vor dem wirtschaftlichen Totalschaden zu bewahren. Auf der Internetseite wird aber auch behauptet, dass mRNA-Impstoffe wie die von Biontech/Pfizer und Moderna unwirksam sind und Menschen schweren Schaden zufügen können. Auch dadurch – so die Argumentation – könne es zu Personalausfall in Unternehmen kommen. Das könne ebenfalls ein Grund sein, sich gegen eine Impfung zu entscheiden.

Jens Lenfert lehnt die Impfung gegen das Coronavirus nicht grundsätzlich ab. „Wer sich impfen lassen möchte, kann das tun“, sagt er. Für den Arbeitsplatz in seinem Restaurant sei es aber keine Bedingung. „Wir haben keine andere Wahl“, sagt er. „Ich will nächstes Jahr wieder aufmachen.“ Derzeit hat das Restaurant über die Wintermonate geschlossen. Für das Überleben des Unternehmens sei es aber entscheidend, dass bald jemand gefunden werde.

In MV gilt 3G am Arbeitsplatz

„Es ist schwer, Personal zu finden“, sagt der Gastronom. Derzeit hat er lediglich zwei Mitarbeiter. „Eigentlich sind wir unterbesetzt, seit wir geöffnet haben. Ein oder zwei Kräfte zusätzlich wären schön.“ Es habe in der Zwischenzeit zwar ein paar Interessenten gegeben, die seien aber alle wieder abgesprungen. In dieser Situation sei ihm der Impfstatus „nicht so wichtig“.

Für Mitarbeiter in Unternehmen gilt derzeit in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das bedeutet, wer nicht geimpft ist, darf zwar trotzdem kommen, muss aber täglich einen Corona-Test machen. Für die Gäste in Restaurants hingegen genügt das nicht. Sie brauchen einen Impf- oder Genesenennachweis und zusätzlich einen Test.

Von Cora Meyer