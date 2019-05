Klein Nienhagen

Zwischen Feldern und Alleen gelegen, sind knapp 30 Einwohner zu Hause. Im Frühjahr ist die Fahrt dorthin besonders reizvoll und wer die kleine Brücke zum Gut Klein Nienhagen überquert, der wähnt sich in einer romantischen Filmkulisse. Klein Nienhagen ist ein angenehm beschaulicher Ort.

Ehemaliges Lehnsgut war Rohdiamant

Die Geschichte des ehemaligen Lehnsgutes begann mit der Familie von der Lühe und wurde von Wendisch Mulsow – heute Klein Mulsow – aus verwaltet. Bianca und Jan Glöe entdeckten 1997 das damals vergraute Gut und erweckten es in 22 Jahren aus dem Dornröschenschlaf. Neben der Vermietung von gemütlichen Ferienwohnungen hat sich der Ferien- und Pferdehof GbR Gut Klein Nienhagen mit seiner 55 000 Quadratmeter großen Gutshofanlage als Standort für Reit- und Firmenseminare, Tagungsort und Wellness-Oase etabliert.

Und auch die Film- und Fernsehbranche ist auf das Anwesen aufmerksam geworden: Folgen der ZDF-Serie „Soko Wismar“, der ARD-Krimireihe „Mord in bester Gesellschaft“ mit Fritz Wepper und Tochter Sophie sowie ein Episodenfilm von Studenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock ( HMT) sind bereits auf dem Gut gedreht worden.

Die Arbeit an dem Gut scheint kein Ende zu nehmen, denn die Glöes bauen für die Zukunft: „Für mich wurde ein langgehegter Traum wahr“, sagt Bianca Glöe und meint ihre Seminar-Insel mit Wellnessbereich. Sie entstand im ehemaligen Marstall. „Dort, wo sich früher unser Heuhotel befand“, sagt die 56-Jährige. „Vom Trainer für Trainer, das ist mein Motto. Ich weiß, worauf es ankommt, wenn es darum geht, einen Raum zu schaffen, in dem konzentriertes Arbeiten mit der Fokussierung auf eigene Themen ermöglicht werden soll.“

Intensives Training für Führungskräfte

Bianca Glöe ist Wirtschaftspsychologin und Diplom-Verwaltungswirtin. Seit vielen Jahren führt sie selbst Seminare durch, nun auch in den eigenen Räumen. „Ich arbeite auch mit einem Kollegen von der Polizei zusammen.“ Zu ihr kommen Menschen wie Führungskräfte, die herausfordernde Situationen bewältigen oder sich mit neuen gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Mit Themen wie Populismus, Extremismus und der Frage, wie man damit umgeht.

Chronik Klein Nienhagen ist ein Ortsteil von Kröpelin. Die Gemeinde Klein Nienhagen gehörte zur ehemaligen Gemeinde Altenhagen, die am 13. Juni 2004 der Stadt Kröpelin angegliedert wurde und so auch Klein Nienhagen. Die Geschichte des ehemalige Lehnsgutes begann mit der Familie von der Lühe und wurde von Wendisch Mulsow - heute Klein Mulsow - aus verwaltet. 1715 ging es an den Major von Oertzen über, dessen Erben es bis 1790 besaßen. Das Gut wechselte mehrfach den Besitzer. 1910 erwarb Martha Gräfin von Polier auf Altenhagen das Anwesen für ihren Sohn Ferdinand Graf von Polier, der bis 1945 Gutsbesitzer blieb. 1913 ließ er das große Stallgebäude errichten und 1923 das Gutshaus umbauen. Nach dem Krieg diente es auch als Wohnhaus für mehrere Familien. Bianca und Jan Glöe erwarben das Gutshaus 1998 von der Gemeinde Altenhagen und machten es zu einem beliebten Anlaufpunkt für Gäste.

Der Umgang mit Menschen im Allgemeinen und wie man bei verbalen Angriffen ausgeglichen reagiert – was gerade auch für Lehrer hochaktuell ist – wird dort in den Seminaren trainiert. Es geht um den konstruktiven Umgang mit provozierenden Handlungen. Erarbeitet werden unter anderem Kompetenzen in der Konfliktkommunikation. Bianca Glöe steht mit dem Ruth-Cohn-Institut für themenzentrierte Interaktion (TZI) in Verbindung. „Die TZI ist ein professionelles Handlungskonzept, das auf effektives Lernen und Arbeiten abzielt, in allen Situationen und Handlungsfeldern, in denen es auf Kommunikation entscheidend ankommt“, erklärt sie.

„In der Seminar-Insel geht es auch darum, die eigenen Führungspotenziale zu entdecken und zu entwickeln, gerade auch für Frauen“, sagt Bianca Glöe.

Beratung für Windkraft und Raumfahrt

Seit November 2018 ist ihr Bruder, Frank Marco Günzel, mit seiner Firma auf dem Gut integriert. Der Diplom-Ingenieur und Senior Coach lebte zuvor in Flensburg. Er ist Geschäftsführer der Crystal Room Innovation-Academy, die Unternehmensstrategien entwickelt, und berät seit 22 Jahren unter anderem Windkraft- und Raumfahrt-Unternehmen. „Hier in MV geschieht viel mehr. MV ist erfrischend aufstrebend. Man merkt deutlich, wie es vorwärtsgeht“, so der 51-Jährige.

Tochter will den Hof übernehmen

Bianca und Jan Glöe schufen sich viele Standbeine. Der Schwerpunkt des 63-Jährigen liegt auf Projektentwicklung und der Begleitung der Baumaßnahmen. Jan Glöe ist ebenso Ansprechpartner für die Hochzeitsfeierlichkeiten, die seit Jahren auf dem Gut gebucht werden können. Die 21-jährige Tochter Catharina wiederum holte in der Vergangenheit Preise im Reitsport. Jetzt studiert sie Wirtschaftswissenschaften und Tourismusmanagement. Nach einem halben Jahr in Amerika absolviert sie nun sechs Monate im Berliner Hotel de Rome, „um von der Pike auf zu lernen. Sie möchte einmal den Hof übernehmen“, sagt ihre Mutter. Ist Catharina Glöe auf dem Hof, übernimmt sie den Reitunterricht für die Hausgäste.

Ferienwohnungen, Reiten und Veranstaltungen

15 Ferienwohnungen werden vermietet. „Unsere Seele des Hauses ist seit vielen Jahren Diana Herden in der Gutshofverwaltung, wir sind glücklich, dass sie bei uns ist“, sagt Bianca Glöe. Der professionell ausgebaute Reitbereich mit Springplatz wurde vom renommierten Springreiter Richard Robinson gepachtet. Vielfach im Jahr dient das Gutshaus als romantische Kulisse für die verschiedensten Events. Die Lokalität in der stilvollen Umgebung ist gefragter denn je.

Sabine Hügelland