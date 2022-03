Klein Siemen

Ein Bremer machte sich auf nach Klein Siemen. Verliebte sich in diesen Ort und erwarb die Hälfte einer alten Scheune, die er ausbaute. Als der Schriftsteller Dr. Johann-Günther König entdeckte, dass in diesem kleinen 700 Jahre alten Dorf ein Bremer namens Johann Gildemeister (1784–1844) eine Zeit lang den Gutshof besaß, wurde er neugierig und begann zu recherchieren.

Chronik erschien im Bremer Edition Temmen Verlag

Jetzt erschien Königs umfangreiche Ortschronik „Klein Siemen – Eine slawische Siedlung macht Geschichte“, mit „erhellenden Berichten des Bremer Gutsherrn Johann Gildemeister“. Erschienen im Bremer Edition Temmen Verlag, mit 288 Seiten und 162 Abbildungen, trägt das Buch im Hardcover als Titelbild ein Foto der Allee, die in den Ort führt. Es kostet 29,90 Euro.

„Seine aus vielfältigen Quellen gespeiste landesgeschichtliche Studie wird bereichert durch die erstmalige Veröffentlichung der brieflichen Berichte des Bremer Gutsherrn Johann Gildemeister“, sagt der Verleger Horst Temmen. Seine eigenen Wurzeln liegen ebenfalls in MV. In der Edition Temmen sind sehr viele Bücher zur Geschichte Mecklenburgs erschienen und der Verlag setzt seinen Schwerpunkt weiterhin auf norddeutsche Themen.

Mit einem Bollerwagen voller Ortschroniken und andere Lektüre kamen der Schriftsteller Dr. Johann-Günther König sowie der Verleger Horst Temmen, des Bremer Edition Temmen Verlages. Quelle: Sabine Hügelland

Gemeinsam kamen Temmen und König mit einem Bollerwagen voller Lektüre über eine Kopfsteinpflasterstraße zur Buchvorstellung an den Hofteich. Dahinter befindet sich das Gutshaus, dem in der Chronik viele Seiten gewidmet sind. Zur Präsentation waren Thomas Gutteck, Bürgermeister der Gemeinde, der Ortsratsvorsitzende Steffen Gäde, Einwohner und Bekannte vor Ort.

Im Gespräch vertieft waren Dr. Johann-Günther König (v.l.), der Verleger Horst Temmen, der Ortsratsvorsitzende Steffen Gäde sowie Thomas Gutteck, Bürgermeister der Gemeinde. Quelle: Sabine Hügelland

„Ich bin fasziniert. So viel kann man über Klein Siemen erzählen“, sagte Thomas Gutteck. „Ich habe reingelesen und werde das Buch sicher auch durchlesen. Und ich bin begeistert, wie viele Einwohner heute gekommen sind.“

Einwohner entdecken ihr Dorf neu

„Hut ab für diese Recherche“, sagte Bernd Kriesche. „Es ist so interessant, zu erfahren, was sich hier abspielte“, so der Einheimische, der seit 1995 dort lebt.

Johann-Günther König ist einer, der geduldig nachforscht und dranbleibt. Der spannende Geschichten und Anekdoten findet. Der interessanten Dinge hinter dem Offensichtlichen entdeckt. Deshalb dürfte die Chronik auch für Außenstehende angenehm zu lesen sein.

Augenmerk liegt auf Menschen, die das Dorf prägten

Die Ortschronik „Klein Siemen – Eine slawische Siedlung macht Geschichte“, mit „erhellenden Berichten des Bremer Gutsherrn Johann Gildemeister“ erschien zum 700. Jubiläum des Mecklenburger Dorfes. Quelle: Sabine Hügelland

Königs Augenmerk liegt auf Menschen, die Klein Siemen prägten. Die dort lebten, litten und liebten. Dank seiner Gewissenhaftigkeit und Professionalität, konnte er auch aus Quellen schöpfen, die anderen wohl verschlossen geblieben wären. Seit 1975 ist der 1952 in Bremen Geborene, als Schriftsteller nebenberuflich tätig, ab 2000 ausschließlich. Sein letztes Buch ist eine Biografie des Autors Friedo Lampe.

In der Ortschronik zu Klein Siemen sei hier besonders auf die erstmalige Veröffentlichung der brieflichen Berichte des Gutsherrn Johann Gildemeisters hingewiesen. Der Abkömmling einer bedeutenden Bremer Familie erwarb das Gut am 2. Mai 1810. Ab 1810 betrieb er eine moderate, rationelle Agrikultur. Noch bemerkenswerter ist, dass es sich dabei wohl um die erste Stallwirtschaft in Mecklenburg handelte.

Gutsherr hinterließ viele persönliche Briefe an seine Frau

Seine Schilderungen sind ein seltener Fund, wie König wissen ließ. Denn in Mecklenburg gingen die meisten Gutsarchive fast komplett verloren oder sind unzugänglich. „Es war schon interessant, was der Briefeschreiber so täglich machte“, sagte König. Ihm ist ein ganz eigens Kapitel gewidmet. Dabei erfahren die Leser auch, dass es in der Familie zahlreiche Akteure wie den Bremer Bürgermeister, Übersetzer klassischer Werke und Essay-Schreiber Otto Gildemeister (1823–1902) gab.

Beim Kauf des Gutshauses schrieb Johann Gildemeister seiner Braut, die das Stadtleben sehr liebte: „Ich habe in jeder Hinsicht Ursache, mit meinem Kauf äußerst zufrieden zu sein. Das Gut liegt in einer paradiesischen Gegend, in einer vorteilhaften Lage in der Nähe mehrerer Städte und guter Leute.“ Er wollte sie damit auf das Land locken.

Die letzten zehn Jahre wohnte Gildemeister ohne seine Frau und Kinder im großen Haus, weil sie erkrankte und nach Bremen zurückging. 1826 zog er zu seiner Frau und verpachtete das Gut an seinen Bruder Eduard. Johann Gildemeister übernahm die Redaktion der „Bremer Zeitung“. Doch die Landwirtschaft und das Gut fehlten ihm sehr.

Drei Jahre am Buch gearbeitet

Drei Jahre brauchte Johann-Günther Königs für sein Projekt. „Durch Corona schlossen auch Archive – und immer gerade dann, wenn ich sie dringend benötigte“, sagte er. Ein weiteres Problem während der Recherche war, dass viele Familien nicht im Dorf blieben. Manchmal wieder zurückkamen, dann jedoch wieder gingen. Was die Nachverfolgung schwer machte.

„Ich hoffe, das Buch gefällt möglichst vielen Leserinnen und Lesern,“ sagt König. „Ich freue mich als Bremer, in Klein Siemen auf einen bremisch geprägten historischen Zeitabschnitt gestoßen zu sein. Es war mir eine ganz große Freude, das Buch zu schreiben.“

Drei Tage wird im Juni das Dorfjubiläum gefeiert

„In Klein Siemen sind die Menschen aufgeschlossen gegenüber Fremden und es herrscht ein nettes Miteinander“, sagt König. Weil seine Enkelkinder in Dresden leben und er in Bremen zu wenig Platz für alle hat, suchten er und seine Frau in MV ein Haus mit Ostseenähe. „Vom 24. Juni an werden wir drei Tage lang das 700. Dorfjubiläum feiern“, verkündete seine Frau Doris Heitkamp-König.

1322 fand Klein Siemen seine Ersterwähnung. 2022 wurde es verewigt für die Nachwelt.

Von Sabine Hügelland