Klein-Strömkendorf

Erich Honecker winkt ihm zu, auch Wladimir Iljitsch Lenin heißt ihn scheinbar willkommen. Dank des Einsatzes von Peter, Pawel und Lukasz sowie mithilfe eines japanischen Kleintraktors schwebt er förmlich über zum Teil unwägbaren Gelände an den beiden Skulpturen im Klein Strömkendorfer Gehölz vorbei: Der in Bronze gegossene türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird an diesem Mittwochvormittag auf dem amtlich so genehmigten „Lehrpfad für unholdige Persönlichkeiten“ platziert.

Erich Honecker winkt scheinbar dem vorbeifahrenden Erdogan zu. Quelle: Thomas Hoppe

Der Name des Weges sei natürlich eine Provokation, „die ein Ansatz sein soll, dass die Leute darüber nachdenken und diskutieren“, erklärte die Macherin des außergewöhnlichen Wandelwegs und Besitzerin des angrenzenden Hotels „Ostsee-Gutshaus“, Marita Gronau, bereits zum offiziellen Start ihres Projektes im Jahr 2018, das sie im Internet seitdem mit einem nicht so stubenreinen Namen bewirbt, wie sie indirekt einräumt.

Ihre Hoffnung bleibt, dass sich manche Betrachter – der Wald ist ja nicht nur für Gutshausgäste zugänglich – „in ihrem Leben Projekten widmen, womit sie selber nicht in unserem Wald landen.“ Sie glaube auch, dass es nicht von Schaden sei, wenn man sich auch mal an einem freien Tag, ohne den üblichen Zivilisationsstress mit solchen politischen Figuren auseinandersetzt. Denn im Wald stehen auch noch die ehemaligen US-Präsidenten Georg W. Bush (mit einem Baby aus Trinwillershagen in den Händen) und ein den Mittelfinger zeigender Donald Trump, sowie der einstige sowjetische KP-Chef Nikita Chruschtschow mit einem seiner Schuhe in der Hand – alle lebensgroß gefertigt von Grzegorz Halupczok in in der Opoler Kunstgießerei „Art-Odlew“.

Doch erst an der Erdoğan-Skulptur habe sich der Künstler erstmals auch namentlich verewigt, sagt Marita Gronau.

Zur Galerie Neuzugang im Klein Strömkendorfer Skulpturenpark bei Honecker, Lenin, Bush und Trump: Eine lebensgroße Bronze-Karikatur des türkischen Präsidenten steht jetzt im öffentlichen Wald hinterm hiesigen Hotel „Ostsee-Gutshaus“.

„Die Leute haben den Wandelweg angenommen“

Im Gegensatz zu ihrem 32-Betten-Hotel, in dem es wegen Corona mit den Gästen seit November gegen null ging, sollen im Park nebenan den ganzen Winter über Leute entlangspaziert sein: „Manche sitzen auf den Bänken, verweilen hier, wenn die Sonne scheint. Viele machen Bilder bei dem Honecker oder stehen bei Lenin und fotografieren. Die Leute nehmen das wirklich an.“

Auch Hausmeister Peter, der 67-jährige Kubota-Trecker-Fahrer und seit 1972 Klein Strömkendorfer, bestätigt das: „Es kommen viele Besucher und fragen mich, wo es hier reingeht. Ich finde diesen Weg auch gut.“ Sein Hotel-Kollege Pawel ergänzt, dass manche Gäste ihn fragen würden, wer der und wer der sei: „Ich erkläre ihnen das dann.“ Auch der 48-Jährige, er kommt ursprünglich aus Polen, findet die Idee nicht schlecht und freut sich natürlich, dass ein polnischer Künstler sie umgesetzt hat.

„Ein völlig beklopptes Projekt“

Ein befreundeter kubanischer Musiker, den die gestandene Saxophonistin vor Jahren nach einem Auftritt auf der Karibikinsel kennenlernte, war über ihre Webseite „Arschlochwandelweg“ gestolpert und schrieb ans Salzhaff, dass er ihr Projekt „völlig kurios und völlig bekloppt“ finde. In Kubas Hauptstadt Havanna gebe es einen „John-Lennon-Park“, da sitze nur die eine Figur des Beatle aus Bronze – und deshalb sei er erschrocken gewesen, was hier für Werte im Wald stünden.

Auf die Frage, ob Fidel Castro als Autokrat auch ein Kandidat für den Klein-Strömkendorfer-Lehrpfad sei, antwortet die heute 50-Jährige locker: „Da ist der Wald zu klein, Kandidaten gebe es genug.“ Als nächster werde hier jedenfalls Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein kleiner Ton-Putin ist schon fertig

„Die kleine Figur ist fertig, die große wird jetzt begonnen. Im Winter lässt sich der Ton in dem Atelier nicht so richtig formen, deshalb habe ich ihn im Frühjahr beauftragt und im Herbst lasse ich dann gießen“, sagt die Frau, die im Juli 2017 ihren Lebenspartner Thomas Petsch verloren hatte. Der Diplomingenieur und Fabrikant war da im Alter von 57 Jahren gestorben.

Das Paar steht im Wald abseits der gegossenen Politikerkarikaturen – ebenfalls aus Bronze – und blickt gemeinsam auf das Ostsee-Gutshaus. Die reale Marita Gronau sagt mit fester Stimme: „Ich bringe zu Ende, was er nicht mehr geschafft hat!“

Von Thomas Hoppe