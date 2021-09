Klein Strömkendorf

Seit 18 Jahren kämpft Veronika Arnold aus Klein Strömkendorf gegen die Änderung ihrer Grundstücksgrenzen. Grund ist ein Nachbarschaftsstreit, der 2003 in dem idyllischen Dorf in der Gemeinde Am Salzhaff ausgebrochen ist. Veronika Arnold ist verzweifelt.

Ihr Nachbar habe vor Jahren in ihrer Abwesenheit eine Mauer in ihrem Schlafzimmer gezogen. Das Ergebnis: Ihr Wohnraum ist um drei Meter kleiner und ihr Schlafzimmer ein etwa vier Meter langer und 1,50 Meter breiter Schlauch. Neue Aufregung brachte nun eine Vermessung des Grundstücks durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz (Stalu).

Flurneuordnung ist Anlass für Vermessungen

Derzeit werden unter anderem in der Gemeinde Am Salzhaff die Grundstücke der Bewohner vermessen und das Stalu lädt gegebenenfalls Anwohner und Nachbarn dazu ein. Ziel ist eine Flurneuordnung, die bereits 2010 angeordnet wurde. Auch das Grundstück von Veronika Arnold wird in diesem Zusammenhang vermessen. Ihr Nachbar wurde jedoch nicht zu dem Termin geladen. Das Stalu wollte mögliche Streitereien vermeiden.

Veronika Arnold vor 10 Jahren in ihrem Haus in Klein Strömkendorf. Quelle: Alexander Müller

„Unsere Aufgabe ist es, dass wir ein neues Kataster schaffen“, erklärte Thomas Körting, Sachbearbeiter für Flurneuordnung vom Stalu vor Ort. Dazu werden die bestehenden Vermessungen, zum Teil bis aus den 30er Jahren, mit den neuen Messungen aktualisiert.

Veronika Arnold fällt ihm ins Wort und fragt, von welcher bestehenden Vermessung das Stalu ausgehe. „Wir gehen von der aktuellen Katastervermessung aus“, erklärte Körting. Doch die sei falsch, sagte daraufhin Arnold.

Altersruhesitz an der Ostsee gesucht

Das Gespräch der beiden hat keinen guten Start. Immer wieder fällt Arnold Körting ins Wort. „Da haben wir eine andere Meinung, Frau Arnold. Wir nehmen die aktuelle Katastervermessung an, die werden wir nicht anzweifeln.“ Die Vermessungspunkte, von denen die Vermesser an diesem Tag ausgehen, seien von ihrem Nachbarn gemeinsam mit einem Mitarbeiter vom Katasteramt manipuliert worden, ist Arnold überzeugt.

Veronika Arnold erzählt den Männern vom Stalu und dem Vermessungsbüro Hansch und Bernau ihre Geschichte, während diese die Grenzpunkte suchen. Quelle: Lisa Walter

Die Geschichte begann, als sich die ursprünglich aus dem sächsischen Zwenkau kommende Arnold in das alte Bauerngehöft in der Nähe von Neubukow verliebte. „Ich habe damals eine Wochenendresidenz für den Ruhestand gesucht“, erzählte sie. Die Nähe zum Meer und die ruhige Lage des Reihenhauses hatten sie überzeugt.

Sie finde keinen Anwalt, der hilft

Schon kurz vor dem Kauf habe der Nachbar, Besitzer des anderen Reihenhausteils, sein Grundstück neu vermessen lassen. Demnach stehen rund 30 Quadratmeter Wohnfläche von Arnolds Haus auf seinem Grundstück.

Als Arnold im heimischen Sachsen weilte, habe der Nachbar die Gelegenheit genutzt. Laut der Rentnerin verschaffte er sich mit einem Durchbruch Zugang zu ihrem Haus und baute die Wand, die seitdem das Gebäude teilt. Von den Dorfbewohnern habe sie erfahren, dass der Nachbar auch die Vermessungspunkte verlegte.

Flurneuordnung „Am Salzhaff“ Das Flurneuordnungsverfahren wurde 2010 auf den Weg gebracht. Und wird seit 2011 umgesetzt. Missstände in der Landeskultur, die durch Veränderungen in den vergangenen Jahren entstanden sind, sollen beseitigt werden. Ziel ist unter anderem die Renaturierung des Hellbach und die Entwicklung der Gemeinden. Außerdem werden notwendige Regelungen der Eigentums- und Rechtsverhältnisse umgesetzt. Dazu vermisst das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umweltschutz (Stalu) Mittleres Mecklenburg die Flächen in den Gemeinden Am Salzhaff, Stadt Neubukow, Alt Bukow und Stadt Rerik. Dabei wird auch das Kataster aktualisiert.

Seit Jahren führte sie Beschwerden, zog vor das Gericht, sammelte Unterlagen – bisher ohne Veränderung. Inzwischen wolle ihr auch kein Anwalt mehr helfen. „Wenn die gehört haben, gegen wen es geht, sagen alle ab“, so Arnold.

Der Nachbar wollte sich auf OZ-Nachfrage nicht zu dem Fall äußern.

Einige Messungen der Bodenreform fehlerhaft

Arnolf hält sich an den Karten der Bodenreform von 1947 fest. „Ich zittere richtig, so rege ich mich darüber auf. Dass ich nicht schon einen Herzkasper gekriegt habe, ist ein Wunder.“ Sie versucht, ihre Meinung mit Karten der Bodenreform von 1947 zu belegen. Dass diese Messungen fehlerhaft sein könnten, lässt sie nicht zu. „Nur höchst selten“, sagte Arnold.

Doch Thomas Woest, Techniker vom beauftragten Vermessungsbüro Hansch und Bernau aus Rostock, hat da Bedenken. „Das war eine andere Zeit damals, das muss man in einem solchen Fall berücksichtigen. Und auch die Technik war eine ganz andere.“ Seit 30 Jahren arbeite er in der Vermessung, habe zig Fehler in Bodenreformen erlebt. „Und wo kommt dann auf einmal die schiefe Grenze her“, fragte die 71-Jährige. Sie will die Erläuterungen nicht glauben. Das Katasteramt hatte dazu schon vor Jahren der OZ erklärt, dass sich die Grundstücksgrenzen seit 1947 nicht geändert hätten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anzeige nach der Vermessung gestellt

Thomas Körting kommt kaum dazu, Veronika Arnold das Verfahren, welches auch ihr Grundstück betrifft, zu erläutern. So werde im Ergebnis der Vermessung eine Karte erstellt. Bevor diese zum Kataster und zum Grundbuch geschickt werden, werden die Unterlagen den jeweiligen Eigentümern geschickt.

Im Anschluss daran gebe es einen Erläuterungstermin und dann eine Anhörung. Bei dieser Anhörung habe Arnold dann die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. „Bis zur Anhörung kann es durchaus noch fünf bis sechs Jahre dauern“, erklärte Körting.

Solange wird Veronika Arnold wohl nicht warten. Inzwischen habe sie beim Polizeipräsidium Rostock Anzeige „wegen wiederholten Vermessungsbetrugs durch das Katasteramt Bad Doberan gegenüber abhängigen Vermessungsfirmen mit vorgegebenen falschen Koordinaten“ gestellt, informiert sie.

Von Lisa Walter