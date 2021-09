Flurneuordnung Am Salzhaff - Mauer im Schlafzimmer: So steht es im Streit in Klein Strömkendorf

Durch die Grundstücks-Vermessung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Klein Strömkendorf in der Gemeinde Am Salzhaff kocht ein jahrelanger Streit wieder hoch. Veronika Arnold behauptet, das Katasteramt habe die Grundstücksgrenzen verfälscht und der Nachbar eine Mauer in ihrem Schlafzimmer errichtet.