Kleine TV-Stars: Doberaner Rentner-Ehepaar seit Jahren als Komparsen unterwegs

Bad Doberan

Von wegen Ruhestand! Der bekannte Slogan „Rentner haben niemals Zeit“ trifft auf Manfred (79 Jahre) und Margitta (72) Wiesner eher zu. Gewöhnlich hat das Bad Doberaner Ehepaar einen gut gefüllten Terminkalender. Das liegt am besonderen Zeitvertreib, dem beide mit Leidenschaft nachgehen. Manfred und Margitta Wiesner wirken seit Jahren als Komparsen bei diversen Filmaufnahmen mit, die zumeist an Standorten in Mecklenburg-Vorpommern entstehen.

Dabei trafen die Münsterstädter am Set schon auf zahlreiche erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler. Gemeinsame Fotos mit Prominenten wie Annette Frier, Henry Hübchen, Katrin Sass oder Heino Ferch zieren die Sammlung, die Senior „Manne“ auf seinem Tablet gespeichert hat. Auch ein Foto mit den Wiesners und Mathias Junge, bekannt als Polizeihauptkommissar Kai Timmermann aus der ZDF-Serie „Soko Wismar“, ist darunter.

Mitte März war der vorerst letzte Drehtag

Mit Aufnahmen für die nächste Staffel der Krimiserie in der Hansestadt sollte es in diesem Frühjahr für das Doberaner Ehepaar weitergehen. „Doch es wurde nur einer der geplanten Drehtage am 17. März abgehalten. Danach wurden die Filmarbeiten wegen der Corona-Krise abgebrochen. Bisher weiß noch niemand, wann und wie es weitergeht“, bedauert Manfred Wiesner und erzählt, dass er bei dem Termin am Wismarer Set zusammen mit „ Timmermann“ Schafe von einer Straße getrieben hat.

Ernsthaftes Interesse, selbst als Statist bei Filmaufnahmen mitzuwirken, stellte sich bei Manfred Wiesner im Jahr 2009 ein, als er in der OSTSEE-ZEITUNG den Aufruf „Komparsen gesucht“ entdeckte. Benötigt wurden Statisten für den zweiteiligen Film „Die Grenze“ von Regisseur Roland S. Richter mit Darstellern wie Uwe Kockisch, Marie Bäumer, Katja Riemann und Anja Kling. Wiesner bewarb sich – damals noch allein – und wurde genommen. Gedreht wurde unter anderem in Stralsund und in Sassnitz in einem Fischverarbeitungswerk. Für den gelernten Hochseefischer ein Heimspiel!

Auch beim Usedom-Krimi mitgewirkt

Das Interesse war geweckt, der Bad Doberaner behielt Kontakt zur Casting-Agentur und ließ dann kaum noch eine Gelegenheit aus, sofern eine Filmcrew in Mecklenburg-Vorpommern ihre Zelte aufschlug. Drei Jahre nach dem ersten Dreh kam auch Ehefrau Margitta mit ans Set. In Episoden von Serien wie Soko Wismar werden immer Komparsen gebraucht, die entweder das Stadtbild beleben oder sich als Touristen am Strand aufhalten.

„Bei Soko Wismar wurden es im Lauf der Jahre etwa 40 Einsätze“ beschreibt Manfred Wiesner. Auch beim Usedom-Krimi gehört das Bad Doberaner Paar zur Komparsencrew. Im vergangenen Sommer wirkten die Wiesners als Statisten bei Aufnahmen für einen Vierteiler mit, der im Herbst unter dem Titel „Die Toten von Marnow“ im NDR gezeigt wird. Komplettiert wird die Liste der Wiesners mit Filmen und Mehrteilern wie „ Ella Schön“, die in Heiligendamm oder an anderen nahen Standorten, quasi „vor der Haustür“ der beiden Doberaner, gemacht wurden.

Komparsen agieren im Hintergrund

Margitta Wiesner findet es gut, dass sie nicht „direkt vor der Kamera“ zu agieren hat, sondern sie eher wie nebenbei aufgenommen wird. Aber das wirkt dann auch authentisch. Damit sie für die Szene schon möglichst die passende Kleidung dabei haben, werden die Komparsen einige Tage vor dem Termin informiert, wann, wo und wie gekleidet sie am Drehort erscheinen sollen.

Muss doch mal am Outfit etwas geändert werden, sind auch entsprechende Sachen vor Ort. „Es kommt auch mal vor, dass in der Sendung die Szene, die aufwändig mit uns gedreht wurde, gar nicht mehr dabei ist“, berichtet „Manne“ aus dem Alltag der Komparsen.

Der Spaß steht im Vordergrund

Drehtage können sich auch schon mal in die Länge ziehen, aber das würde ihnen nichts ausmachen, dafür sei das Metier viel zu interessant, sagt der Senior. Komparsen bekommen für ihre Mitwirkung eine vertraglich vereinbarte Gage. „Aber deshalb machen wir das nicht. Wir machen da mit, weil es uns Spaß macht“, betont Margitta und Ehemann Manfred ergänzt, dass bei diesem Hobby auch keine großen Summen zu verdienen sind und das Honorar eher eine Art Aufwandsentschädigung ist.

Das Doberaner Ehepaar hat einmal sogar unentgeltlich an einem Spielfilm der Filmakademie Baden-Baden mitgewirkt. „Dafür gab es kostenfrei Kost und Logis“, berichtet Manfred Wiesner, der auch ein wenig stolz auf dieses Kapitel seiner „Filmkarriere“ ist. Denn in dem Spielfilm, der im vorpommerschen Lassan gedreht wurde, war er nicht Komparse, sondern hatte als „Onkel Fred“ eine kleine Nebenrolle mit Text. Dazu gehörte dann auch eine Szene, in der er ein Ruderboot bewegen musste. Wieder ein Heimspiel für den trainierten Ruderer, der 1968 an den Olympischen Spielen in Mexiko teilnahm und mit dem DDR-Achter ein Jahr später Europameister wurde.

Zurzeit bleibt den Wiesners jedoch nichts anderes übrig, als in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Dabei können sie es gar nicht erwarten, dass es bald wieder heißt: „Ruhe am Set!“

Von Piet Anderson